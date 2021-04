ATP Masters Monte Carlo: Karatsev besiegt Musetti - und den Regen

Aslan Karatsev, der Überraschungsmann der Saison 2021, hat in beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo sicher die zweite Runde erreicht. Und trifft nun auf Stefanos Tsitsipas.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2021, 18:59 Uhr

Geduld war gefragt an diesem Montag im Monte Carlo Country Club. Denn auch wenn das Spiel auf Asche durch eine stark erhöhte Luftfeuchtigkeit nicht zwingend abgebrochen werden muss, so gibt es doch auch Grenzen des Zumutbaren. Und die wurden durch den beständigen Niederschlag mehrmals überschritten. Weshalb Aslan Karatsev in seiner Auftaktpartie gegen Lorenzo Musetti nicht lange herum fackelte: Der Russe gewann mit 6:3 und 6.4 und spielt in Runde zwei gegen Stefanos Tsitsipas. Für Karatsev war es der erste Erfolg auf Sand in einem ATP-Tour-Event.

Karatsev hat nach überstandener Qualifikation zu Beginn des Jahres das Halbfinale der Australian Open erreicht, war dort an Novak Djokovic gescheitert. Zur Bestätigung seines Runs in Melbourne holte sich der Überraschungsmann dann auch noch gleich den Titel in Dubai.

Djokovic und Nadal mit Freilos

Ebenfalls eine Runde weiter sind John Millman und Alejandro Davidovich Fokina. Millman besiegte Ugo Hiúmbert überraschend glatt mit 6:3 und 6:3, Davidovich Fokina bezwang Alex de Minaur mit 6:4 und 7:6 (3).

Die Topstars Novak Djokovic und Rafael Nadal steigen erst in Runde zwei in das erste 1000er-Turnier des Jahres auf Sand ein. Djokovic wartetauf den Sieger der Partie zwischen Jannik Sinner und Albert Ramos-Vinolas. Nadal spielt entweder gegen Federico Delbonis oder Adrian Mannarino.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo