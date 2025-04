ATP Masters Monte-Carlo live: Daniel Altmaier vs. Richard Gasquet im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier und Richard Gasquet treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2025, 13:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Daniel Altmaier fordert Richard Gasquet

Nach seinem überraschenden Auftakterfolg über Felix Auger-Aliassime bekommt es Qualifikant Daniel Altmaier in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers mit Richard Gasquet zu tun. Der Franzose gewann seine Erstrundenpartie gegen Matteo Arnaldi in drei Sätzen.

Der 38-jährige Gasquet, der seine Karriere in diesem Jahr beenden wird, liegt im Head to Head mit 2:1 voran. Das bislang letzte Duell gewann allerdings Altmaier, 2023 siegte er in Hamburg mit 7:5 und 6:4.

Altmaier vs. Gasquet - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Richard Gasquet gibt es ab 11 Uhr im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo