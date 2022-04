Grigor Dimitrov blickt in seiner Karriere bereits auf 6 Masters-Halbfinals, darunter 2018 in Monte Carlo gegen Rafael Nadal. 2018 gewann er in Cincinnati gegen Nick Kyrgios. Jetzt steht er kurz vor seinem zweiten Masters-Finale, aber es war ein harter Weg. Das Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz war ein harter Fight über insgesamt 2:27 Stunden. Im dritten Satz ging es hin und her, als Hurkacz schon zum Matchgewinn aufschlug, Dimitrov aber nochmal das Break gewann. Im Tiebreak hatte der Bulgare dann klar die Nase vorn.