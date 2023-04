ATP Masters Monte-Carlo live: Jan-Lennard Struff vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff verpasst den Sprung in das Halbfinale von Monte Carlo! Mit 1:6 und 6:7 unterliegt der Warsteiner dem Russen Andrey Rublev. Nach tollem Start mit einem direkten Break verlief der erste Satz aus Sicht des Deutschen nahezu katastrophal. Struff bekam kaum ein Bein an den Boden und kassierte sechs verlorene Spiele in Folge. Im zweiten Abschnitt zeigte sich der 32-Jährige dann zunächst nur etwas verbessert, musste aber in jedem Aufschlagspiel richtig kämpfen. Beim Stande von 3:3 verlor er dann den Kampf und kassierte ein Break. Mit dem Rücken zur Wand jedoch schaffte der Deutsche nicht nur das Re-Break, er fand auch endlich richtig rein in das Match. So konnte er zumindest den Tie Break erzwingen, wo Kleinigkeiten dann den Unterschied zugunsten von Andrey Rublev machten, der am Ende aber sicherlich der verdiente Sieger ist.