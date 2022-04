ATP Masters Monte Carlo: Neymar und Marco Verratti geben sich im Fürstentum die Ehre

Staraufgebot am gestrigen Montag in Monte Carlo - die Paris Saint-Germain-Kicker Neymar und Marco Verratti schauten beim ATP-Masters-1000-Turnier vorbei.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.04.2022, 07:21 Uhr

© Instagram Neymar, Novak Djokovic und Marco Verratti beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo

Von jeher haben Fußball und Tennis ein absoltes Naheverhältnis, das man dem weißen Sport maximal noch mit Eishockey und dem Golfsport in ähnlicher Größenordnung nachsagen könnte. Während viele der Tenniscracks ihre wohl lebenslange Verbundenheit zu ihren Lieblingsvereinen wie Real Madrid (Rafael Nadal) oder Chelsea (Dominic Thiem) in manigfacher Weise ausleben, gehört wiederum der Racket-Sport zum Standard-Reportoire der meisten Kicker, die einmal mit ihrer Profikarriere abgschlossen haben.

Fußball-Challenge mit Novak Djokovic

Die beiden Paris-Saint-Germain-Spieler Neymar und Marco Verratti "outeten" sich am Montag als Liebhaber der gelben Filzkugel und statteten der ATP-Masters-1000-Veranstaltung in Monte Carlo einen Besuch ab. Der Brasilianer und der Italiener verfolgten am Cort Rainier III. die Erstrunden-Partie zwischen Fabio Fognini und Arthur Rinderknech, die der Landsmann Verrattis in drei Sätzen für sich entscheiden konnte.

Neben einigen Presseterminen stand auch ein Meet-and-Greet mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic für die beiden Topstars auf dem Programm - mit einem überdimensional großen Filzball wurde dabei in bester Manier gegaberlt bzw. getängelt - selbstredend mit dem besseren Ende für die beiden Ballesterer.