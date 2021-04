ATP-Masters Monte Carlo: Pouille besiegt Pella - und die Zweifel

Lucas Pouille hat sich am Dienstag mit einem Sieg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo auf der großen Tennisbühne zurückgemeldet. Und war in erster Linie erleichtert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2021, 07:23 Uhr

© Getty Images Lucas Pouille durfte endlich wieder jubeln

Es muss schon einiges passiert sein, dass sich ein ehemaliger Top-Ten-Mann über einen banalen Erstrunden-Sieg bei einem ATP-Turnier dermaßen freut wie Lucas Pouille am Dienstag in Monte Carlo. Nun ist der Franzose ein eher stiller Vertreter seiner Zunft, große Gesten liegen dem fünfmaligen Turniersieger eher fern. Aber wenigstens die Erleichterung war bei Pouille, der sich während der vergangenen Woche recht erfolglos auf der Challenger-Tour verdingt hatte, beträchtlich.

2019 in Tokio hatte Pouille zuletzt gegen einen Mann aus den Top 100 gewonnen, schon damals machte der Ellbogen Probleme. Eine Operation sollte Abhilfe schaffen, was nur leidlich gut gelang. De Leidensweg von Pouille ist zwar noch nicht mit jenem von Juan Martin del Potro zu vergleichen, viel Spaß hat der 27-Jährige aber höchstens im Privatleben gehabt.

Pouille schon heute gegen Popyrin

Das 6:3 und 6:4 gegen Guido Pella in Monte Carlo ging demnach runter wie Öl. „Es ist ein guter Sieg für mich, für meine mentale Verfassung, für mein Spiel und für mein Selbstvertrauen“, erklärte Lucas Pouille nach seinem Erfolg. den er bereits heute gegen Alexei Popyrin bestätigen möchte. Er hätte schon Zweifel gehabt, ob er überhaupt noch einmal Tennis auf professioneller Ebene spielen würde.

„Natürlich war der Arzt sehr optimistisch“, erinnerte sich Pouille an die Zeit nach der Operation. „Für die ist es nur eine kleine Operation. Aber am Ellbogen wissen wir, dass es für einen Tennisspieler immer etwas schwierig ist. Es hat eine lange Zeit gedauert.“ Die Lucas Pouille für sich genutzt hat. „Natürlich sehe ich die Dinge jetzt anders. Die lange Pause hat mir die Chance gegeben, darüber nachzudenken, was ich während der ganzen Jahre gemacht habe. Und was ich wirklich möchte.“

