ATP Masters Monte-Carlo: Rafael Nadal auf Entry List dabei!

Rekordchampion Rafael Nadal wird das ATP-Masters-1000-Turnier als nächsten Comeback-Versuch anstreben. Angeführt wird das Feld von Novak Djokovic vor Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2024, 15:07 Uhr

Ab dem 06.April 2024 geht die europäische Sandplatzsaison also so richtig los, im Monte-Carlo Country Club wird vor malerischer Kulisse um den dritten 1000er-Titel der Saison auf der ATP-Tour gekämpft. Als Titelverteidiger geht Andrey Rublev ins Rennen, der Russe konnte im vergangenen Jahr im Endspiel Holger Rune nach Rückstand noch besiegen.

Die größte Geschichte könnte aber Rafael Nadal bei seinem wohl letzten Auftritt im Fürstentum werden. Denn der spanische Rekordchampion, der in Monte-Carlo insgesamt elf Titel holen konnte (den letzten übrigens 2018 im Endspiel gegen Kai Nishikori), steht auf der heute bekannt gegebenen Entry List für den Klassiker an der Cote d´Azur. Was ja eigentlich auch schon für das aktuell laufenden Event in Indian Wells gegolten hat. Da musste Nadal aber noch einmal zurückziehen.

Schafft Djokovic den dritten Sieg?

Novak Djokovic hat in Monte-Carlo „erst“ zweimal gewinnen können, den letzten Triumph des Branchenprimus gab es 2015 im Endspiel gegen Tomas Berdych. Djokovic, der 2023 an Lorenzo Musetti gescheitert war, führt die Setzliste Stand jetzt jedenfalls vor Carlos Alcaraz und Jannik Sinner an. Mit dabei ist natürlich auch Alexander Zverev, für den es (wie für einige andere auch) ein Heimspiel geben wird.

Nicht unterschätzen sollte man auch Stefanos Tsitsipas. Der Grieche hat schließlich in Monte-Carlo 2021 und 2022 gewonnen. Die einzigen beiden Titel, die Tsitsipas auf 1000er-Ebene holen konnte.