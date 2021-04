ATP Masters Monte Carlo: Rafael Nadal mit Lehrstunde für Federico Delbonis

Rafael Nadal ist mit einer Meisterleistung in das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo gestartet. Der spanische Rekord-Champion besiegte Federico Delbonis mit 6:1 und 6:2 und spielt nun gegen Grigor Dimitrov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2021, 15:58 Uhr

© Getty Images Als wäre er nie weg gewesen: Rafael Nadal

10:2 Gewinnschläge und 4:11 unerzwungene Fehler: So sah die Statistik nach jenen 31 MInuten Spielzeit aus, die Rafael Nadal dafür benötigte, um sich den ersten Satz beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo gegen Federico Delbonis zu holen. Als sei er nie weg gewesen von der roten Asche, dabei datiert sein letztes Match von den French Open im vergangenen Herbst in Roland Garros. Da spielte Nadal im Endspiel gegen Novak Djokovic zwei Sätze lang außerirdisches Tennis. Und holte sich schließlich seinen 13. Titel.

Gegen Delbonis reichte Nadal eine für seine Verhältnisse solide Leistung - die nach Maßstäben von normalsterblichen Spielern natürlich immer noch außerordentlich gut ist. Insofern allerdings erstaunlich, weil Delbonis als Linkshänder für den Vorhand-Cross von Nadal nicht so anfällig ist. Und der Argentinier schon drei Matches inklusive zweier in der Qualifikation in den Beinen hatte - während Nadal zuletzt bei den Australian Open zu sehen war. Nächster Gegner nach dem 6:1 und 6:2 wird Grigor Dimitrov sein, der sich gegen Jeremy Chardy in zwei Sätzen behaupten konnte. Für Nadal war es der bereits 72. Match-Sieg in Monte Carlo.

Vor Nadal hatte bereits Novak Djokovic eine Meisterleistung abgeliefert: Der Serbe besiegte einen forsch aufspielenden Jannik Sinner sicher mit 6:4 und 6:2. Und bekommt es im Achtelfinale mit Daniel Evans zu tun, der gegen einen angeschlagenen Hubert Hurkacz problemlos gewann. Erfreulich aus französischer Sicht: Rückkehrer Lucas Pouille feierte seinen nächsten Erfolg, diesmal in drei Sätzen gegen Alexei Popyrin.

