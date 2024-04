ATP Masters Monte-Carlo: Statistik spricht gegen Djokovic

Novak Djokovic will beim Masters in Monte-Carlo zurück in die Erfolgsspur finden. Die Statistiken der letzten Jahre sprechen allerdings gegen ihn.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.04.2024, 21:14 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hatte im letzten Jahr im Achtelfinale gegen Lorenzo Musetti das Nachsehen.

2013 und 2015 konnte Novak Djokovic die Siegertrophäe in Monte-Carlo entgegennehmen. In den letzten neun Jahren war spätestens im Viertelfinale Schluss für den 98-maligen Titelträger auf der ATP Tour. Doch nach einer bisher titellosen Saison soll nun am Mittelmeer der erste Titel der Saison gelingen.

Doch Monte-Carlo hat seine etwas eigenen Gesetze, was das Abschneiden der jeweils zum Zeitpunkt des Turniers amtierenden Nummer eins der Welt angeht. In den vergangenen 33 Ausgabe konnte der Weltranglistenerste lediglich in fünf Austragungen auch den Titel gewinnen. Die Zeichen für Novak Djokovic sprechen also mit dieser Statitstik gegen ihn, der für viele Beobachter ohnehin nicht der großen Favorit auf den Titel ist.

Novak Djokovic startet in der zweiten Runde

Im letzten Jahr war für den 36-Jährigen bereits im Achtelfinale Schluss. Gegen Lorenzo Musetti unterlag Djokovic in drei Sätzen. Den Titel sicherte sich Andrey Rublev im Endspiel gegen Holger Rune.

Novak Djokovic genießt als topgesetzter Spieler den Vorteil des Freiloses in der ersten Runde. Sein erstes Match in der zweiten Runde bestreitet der Serbe gegen Roman safiulin oder einen Qualifikanten. Im Viertelfinal könnte es zum Duell mit Titelverteidiger Rublev kommen.

