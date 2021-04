ATP Masters Monte Carlo: Stefanos Tsitsipas nach Aufgabe von Alejandro Davidovich Fokina erster Halbfinalist

Der erste Halbfinalist des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte Carlo heißt Stefanos Tsitsipas. Der Grieche profitierte gegen Alejandro Davidovich Fokina von einer Aufgabe des Spaniers.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.04.2021, 15:26 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Monte Carlo im Halbfinale

Einem verletzten Spieler gegenüberzustehen, ist nicht die einfachste Aufgabe. Diese Weisheit wurde auch Stefanos Tsitsipas beim ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo in seiner Viertelfinalbegegnung gegen Alejandro Davidovich Fokina wieder vor Augen geführt. Nachdem der Spanier beim Stand von 3:3 am linken Oberschenkel behandelt worden war, musste der Grieche gleich im nächsten Aufschlagspiel ei Break hinnehmen.

Doch dem Weltranglistenfünften gelang das sofortige Rebreak und in weiterer Folge auch der Satzgewinn. Nach dem 5:7 aus seiner Sicht musste Davidovich Fokina dann aufgeben, das Bein bereitete zu große Schmerzen.

Tsitsipas steht somit zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale von Monte Carlo. In diesem bekommt er es am Samstag mit Dan Evans, der David Goffin in drei Sätzen schlug, zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo