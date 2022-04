ATP Masters Monte-Carlo: Tsitsipas schlägt Schwartzman nach irrem Spiel

Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas hat das Halbfinale vom ATP Masters in Monte-Carlo erreicht. Er gewann am Freitagabend mit 6:2, 6:7 und 6:4 gegen Diego Schwartzman – aber wie?

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2022, 23:21 Uhr

Starker Auftritt im Viertelfinale: Stefanos Tsitsipas

Über weite Strecken der Partie stellte man sich am späten Freitagabend die Frage: Kommt Stefanos Tsitsipas auf Sand jetzt so richtig in Fahrt? Immerhin stand er in Paris im letzten Jahr im Finale und im Vorjahr im Halbfinale. In Monte-Carlo kontrollierte er sein Viertelfinale gegen Diego Schwartzman nach Belieben – allerdings nur bis zum 6:2 und 5:2 im Zweiten. Beim Argentinier lief es bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich gut, doch die Nummer 16 der Welt zeigte irre Comeback-Qualitäten.

Schwartzman kämpft sich nach 2:6 und 2:5 zurück ins Match

Schwartzman rettete sich in den Tie-Break des zweiten Satzes, um dort dann voll zur Stelle zu sein. Er gewann mit 7:3, während Tsitsipas mehr und mehr nachzudenken schien. Und dann? Dann führte Schwartzman im dritten und entscheidenden Satz mit 4:0 – also Doppelbreak vor – ehe sich Tsitsipas plötzlich zurückmeldete. Von 0:4 auf 6:4 nach einen verrückten Verlauf und dem wahrscheinlich besten Volley des Turniers.

Es war der Tag der langen Viertelfinals in Monte-Carlo, die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Das Match von Tsitsipas und Schwartzman dauerte 02:43 Stunden. Zum Vergleich: Das erste Spiel des Tages zwischen Davidovich Fokina und Fritz lief 02:25 Stunden, Dimitrov gewann nach 02:27 Stunden gegen Hurkacz und Zverev und Sinner fighteten ganze 03:07 Stunden.

Stefanos Tsitsipas trifft im morgigen Halbfinale auf Alexander Zverev. Im anderen Halbfinale stehen sich am Alejandro Davidovich Fokina und Grigor Dimitrov gegenüber.

