ATP-Masters Monte-Carlo: Tsitsipas und Dimitrov erreichen Viertelfinale

Stefanos Tsitsipas steht im Viertelfinale beim ATP-Masters-Turnier in Monte-Carlo. Gegen Nuno Borges siegte der Grieche problemlos 6:1, 6:1. Auch Grigor Dimitrov rerreichte nach einem Sieg gegen Alejandro Tabilo die Runde der letzten acht Spieler

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.04.2025, 20:27 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas fühlt sich in Monte-Carlo stets sehr wohl.

Nachdem Stefanos Tsitsipas in seinem ersten Duell gegen Jordan Thompson über drei Sätze gefordert wurde, brillierte der Titelverteidiger am Donnerstagabend gegen den Portugiesen Nuno Borges und ging bereits nach 68 Minuten Spielzeit als Sieger vom Court. Jeweils ein Aufschlagspiel ließ der Weltranglistenachte seinen Kontrahenten pro Satz auf das Scoreboard bringen.

Nur zu Beginn des zweiten Durchgangs wackelte Stefanos Tsitsipas kurzzeitig und kassierte im zweiten Spiel des Satzes ein Break, welches auf den weiteren Spielverlauf jedoch keine Auswirkungen mehr nehmen sollte. Die folgenden fünf Spiele gingen auf das Konto des 26-Jährigen, der damit weiterhin Chancen auf eine Titelverteidigung besitzt. Bereits in den Jahren 2021 und 2022 gewann Tsitsipas das Turnier, der im Viertelfinale auf Lorenzo Musetti treffen wird.

Dimitrov siegt in drei Sätzen

Auch Grigor Dimitrov erreichte am Abend das Viertelfinale, musste gegen Djokovic-Bezwinger Alejandro Tabilo jedoch über drei Sätze gehen. Nach zügiger Satzführung für Dimitrov, glich der Chilene die Partie aus und zwang den ehemaligen Weltranglistendritten in einen Entscheidungssatz. In diesem behielt der Bulgare die Oberhand und feierte das 6:3, 3:6, 6:2 mit den Fans. Am Freitag wartet nun Alex de Minaur im Kampf um den Halbfinaleinzug.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo