ATP Masters Monte Carlo: Zverev knackt Sonego, jetzt gegen Goffin

Alexander Zverev hat das Achtelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo erreicht. Die deutsche Nummer eins besiegte Lorenzo Sonego mit 6:3 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2021, 18:10 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Mittwoch in Monte Carlo

Lorenzo Sonego ist die ganz große Bühne im Tenniszirkus noch nicht gänzlich vertraut, auch wenn er im vergangenen Herbst in Wien einen uninspirierten Novak Djokovic geschlagen hat. Der Court Rainier III im Monte Carlo Country Club liegt grundsätzlich eine Etage höher als der Center Court in der Wiener Stadthalle. Alleine: Während in Wien doch einige Zuschauer den Weg in die Halle gefunden haben, spielen die Profis in Monte Carlo vor den Augen der Ballkinder, die jeweils gerade nicht im Einsatz sind. Selbstvertrauen ist in jedem Fall gut - und das hat Sonego von seinem Heimsieg in Cagliari zuhauf mitgebracht.

Dumm nur für den Italiener, dass Alexander Zverev das Scheinwerferlicht im Tenniszirkus seit vielen Jahren kennt. Und dass die deutsche Nummer eins im Fürstentum Heimvorteil genießt. Zverev zeigte in der ersten Partie gegen Sonego jedenfalls, wer der Hausherr ist. Und siegte mit 6:3 und 6:3.

Zverev überrascht sich selbst

Auch wenn das Ergebnis den knapperen Spielverlauf nicht ganz widerspiegelt - Alexander Zverev war nie in Gefahr, dieses Match zu verlieren. Der 23-Jährige ging in beiden Sätzen mit Break in Führung, gab den Vorteil wieder aus der hand, und schlug einfach erneut zu. Mit starker Defensive, aber auch mit beherztem Offensivspiel. Nach 97 Spielminuten war die Angelegenheit erledigt, Zverev hatte ein Achtelfinal-Date mit David Goffin gebucht.

Nach seinem Erfolg zeigte sich Alexander Zverev von seiner Leistung positiv überrascht. Er habe sich nach seiner Ellbogen-Verletzung, die ihn in Miami behindert hatte, viel Zeit genommen. Er hätte am Dienstag das erste Mal seit der Niederlage gegen Emil Ruusuvuori wieder aufgeschlagen.

Damit gesellt sich Zverev zu den übrigen Turnierfavoriten Novak Djokovic und Rafael Nadal, die ihre ersten Aufgaben souverän gemeistert haben. Ebenso wie Titelverteidiger Fabio Fognini und Grigor Dimitrov.

