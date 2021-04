ATP Masters Monte Carlo: Zverev vor Viertelfinalduell mit Djokovic, Nadal blüht Rublev

Die Auslosung für das zweite ATP-Masters-1000-Event des Jahres, das Rolex Masters von Monte Carlo, ist passé. Demnach könnten Novak Djokovic und Rafael Nadal erst im Endspiel aufeinandertreffen. Während dem Serben ein Viertelfinalduell mit Alexander Zverev blüht, könnte Nadal in der Runde der letzten Acht auf Andrey Rublev treffen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.04.2021, 19:43 Uhr

Rafael Nadal könnte es in Monte Carlo erst im Endspiel mit Novak Djokovic zu tun bekommen

Mit einem Jahr Pause wird der Wanderzirkus der ATP-Profis also kommende Woche wieder nach Monte Carlo zurückkehren. Beim ATP-Masters-1000-Event im Fürstentum geben sich nahezu alle Topspieler die Ehre, lediglich Roger Federer und Dominic Thiem haben für den Sandplatzklassiker abgesagt.

Als Nummer eins wird in Monte Carlo die Nummer eins der Weltrangliste ins Rennen gehen, der Serbe Novak Djokovic. Der Branchenprimus hat beim ersten Sand-Tausender der Saison jedoch eine äußerst schwierige Auslosung erwischt. In Runde eins hat der Serbe zwar noch ein Freilos, in der zweiten Runde könnte mit Jannik Sinner jedoch bereits der frischgebackene Miami-Finalist warten. Siegt der Serbe so wartet Sinners Bezwinger von Florida: Der Pole Hubert Hurkacz.

Djokovic im Viertelfinale gegen Zverev?

Im Viertelfinale könnte es für Djokovic dann zum Rematch mit Alexander Zverev kommen, welchen er auf dem Weg zum Australian-Open-Titel Anfang des Jahres besiegen konnte. Der planmäßige Halbfinalgegner ist Stefanos Tsitsipas.

Großer TItelaspirant indes ist aber der Sandplatzkönig Rafael Nadal, der im Fürstentum bereits elf Titel einheimsen konnte. Der Spanier hat es wesentlich einfacher erwischt als Novak Djokovic. Nach einem Freilos in Runde eins könnte Adrian Mannarino warten, in Runde drei wäre Grigor Dimitrov der planmäßige Gegner, ehe im Viertelfinale Andrey Rublev warten könnte. Möglicher Halbfinalgegner wäre der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev.

Zverev gegen Sonego oder Fucsovics

Auch Alexander Zverev hat es in Monte Carlo alles andere als einfach erwischt. Der Deutsche könnte nach einem Freilos zum Auftakt auf einen der formstärksten Spieler der Tour treffen, den Ungarn Marton Fucsovics, welcher es in Runde eins mit Lorenzo Sonego zu tun bekommt. In der dritten Runde könnte David Goffin warten, ehe es eben zum Aufeinandertreffen mit Novak Djokovic kommen könnte.

Die Nummer zwei des Turniers ist unterdessen der Russe Daniil Medvedev. Der 25-Jährige, der mit dem Spiel auf Sand noch nicht vollends warm geworden ist, trifft in Runde zwei wohl auf den Serben FIlip Krajinovic. Möglicher Viertelfinalgegner ist der French-Open-Halbfinalist aus dem Vorjahr, der Argentinier Diego Schwartzman.

Etliche Kracher in Runde eins

Und auch sonst verspricht das Draw in Monte Carlo Hochspannung. Unter anderem stehen die Erstrundenduelle David Goffin gegen Marin Cilic, Lorenzo Musetti gegen den Australian-Open-Halbfinalisten Aslan Karatsev, Cristian Garin gegen Felix Auger-Aliassime und Roberto Bautista Agut gegen Taylor Fritz auf dem Programm.

Titelverteidiger in Monte Carlo ist indes der Italiener Fabio Fognini, der 2019 im Halbfinale zuerst Rafael Nadal aus jenem Turnier geworfen hat, das der Spanier so oft gewonnen hat wie niemand sonst auf der ATP-Tour. Im Endspiel war Fognini gegen den Serben Dusan Lajovic siegreich geblieben.

Hier kommt ihr zum Draw von Monte Carlo!