ATP Masters Montreal: Alexander Zverev verliert unglücklich gegen Sebastian Korda

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal hat Alexander Zverev das Viertelfinale gegen Sebastian Korda in drei Sätzen verloren.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.08.2024, 06:33 Uhr

Alexander Zverev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal im Viertelfinale ausgeschieden: Er verlor in einer gegen Ende von äußeren Wettereinflüßen durcheinandergewirbelten Partie mit 6:7 (5), 6:1, 4:6 gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda, der in der vergangenen Woche das 500er-Event in Washington für sich entscheiden konnte.

In Satz eins konnte der in Kanada an zwei gesetzte Deutsche gleich mit 3:0 in Front gehen, musste in Folge aber sein Service in einem umkämpften Game zum 4:3 abgeben. Danach ging es in die Kurzentscheidung, in der Zverev ebenfalls eine komfortable Führung verspielte und damit den ersten Akt verloren geben musste. Durchgang zwei war hingegen eine klare Sache für den DTB-Spieler, Korda ließ nach einem Aufschlagverlust gleich zu Beginn, den Satz ohne viel Gegenwehr durchrauschen.

Im Entscheidungssatz begegneten sich wie in Durchgang eins beide Spieler erneut auf Augenhöhe. Beim Stand von 4:3 aus der Sicht Zverevs gab es plötzlich Breakball für die Nummer vier der Weltrangliste - diesen konnte Korda jedoch sehenswert abwehren, um den Ausgleich zu erwirken. Im darauffolgenden Aufschlagspiel des Olympiasiegers von Tokio war dann der Wurm drinnen. Flott stand es 0:40. Zverev wusste sich zwar mit starken Aufschlägen zum Einstand zu retten, doch dann fabrizierte er bei einsetzendem starken Wind zwei Doppelfehler.

Korda konnte zu 15 ausservieren und die wild verlaufene Partie schlussendlich für sich entscheiden. Der 24-Jährige aus dem US-Bundesstaat Florida bekommt es heute Abend (Ortszeit) mit dem Sieger der Begegnung zwischen Hubert Hurkacz (Polen) und Alexei Popyrin (Australien) zu tun.

