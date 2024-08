ATP Masters Montreal: Alle Infos, Favoriten, TV, Auslosung

Mit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal beginnt die heiße Phase der Hartplatz-Events in Nordamerika. Hier findet Ihre alle Infos zum Klassiker in Kanada.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.08.2024, 16:32 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner tritt in Montreal als Titelverteidiger in Kanada an

Wer spielt in Montreal, wer fehlt?

Der große Abwesende wird Novak Djokovic sein. Der Serbe gab seinen Verzicht während der Olympischen Spiele in Paris bekannt. Ebenfalls nicht am Start wird Rafael Nadal sein. Und auch der langzeitverletzte Tscheche Jiri Ledecka. Mit dabei ist dagegen wieder Jannik Sinner, der Paris 2024 wegen einer Erkrankung auslassen musste.

Wer sind die Favoriten?

Schwierig zu sagen. Denn hinter der Form von Sinner steht ebenso ein Fragezeichen wie hinter der Verfassung jener Profis, die derzeit noch bei den Olympischen Spielen im Einsatz sind oder bis vor kurzem waren. Vielleicht ist es ja ein Turnier, bei dem der Hartplatz-Spezialist Daniil Medvedev mal wieder einen Titel holt? Kumpel Andrey Rublev spielt sich ja schon in Washington warm. Aber natürlich muss man Carlos Alcaraz und Alexander Zverev auch immer auf der Rechnung haben.

Wer überträgt das Masters in Montreal im TV und Livestream?

Sky wird im TV und über den Livestream bei WOW das ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal übertragen. Auch tennistv.com bietet einen Livestream an.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung für das ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal findet am morgigen Samstag statt.

Wie viel Preisgeld gibt es in Montreal zu gewinnen?

Das Preisgeld für das Masters in Montreal ist wie folgt aufgeteilt (alle Angaben in Kanadischen Dollar):