ATP Masters Montreal: Alle Infos, TV, Spieler, Favoriten

Ab dem 8. August geht in Montreal das sechste ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres über die Bühne. Sky überträgt dabei alle Matches live. Hier findet Ihr die wichtigsten Infos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2022, 12:59 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ist in Kanada der Titelverteidiger

Wer sind die Favoriten?

Als großer Favorit in Montreal gilt zweifelsohne der Weltranglistenerste Daniil Medvedev. Der 26-Jährige, der dank seines Vorjahressieges in Toronto als Titelverteidiger an den Start geht, stellte seine gute Form zuletzt auch in Los Cabos unter Beweis. Größter Herausforderer ist wohl der an Position zwei gesetzte Carlos Alcaraz. Auch Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini dürfen sich gute Chancen auf den Turniersieg ausrechnen.

Wer fehlt in Montreal?

Mit Alexander Zverev, Rafael Nadal und Novak Djokovic fehlen in Montreal gleich drei absolute Spitzenspieler. Nicht mit dabei ist auch Dominic Thiem, der erst in Cincinnati auf die Tour zurückkehren wird.

Wo gibt es das Turnier im TV und Livestream?

Das ATP-Masters-1000-Turnier von Montreal wird im TV und Livestream von Sky übertragen. Die Matches beginnen täglich um 18 Uhr MEZ.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es papierformgemäß nach der Auslosung, sollten die Viertelfinalspiele wie folgt aussehen:

Daniil Medvedev (1) Hubert Hurkacz (POL/8) Casper Ruud (NOR/4) Félix Auger-Aliassime (CAN/6) Stefanos Tsitsipas (GRE/3) Jannik Sinner (ITA/7) Carlos Alcaraz (ESP/2) Andrey Rublev (5)

Das gesamte Einzel-Tableau in Montreal

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Insgesamt werden an die Spieler 5,926,545.- US Dollar ausgeschüttet.

Wer sind die Rekordsieger?

Ivan Lendl hat die meisten Einzel-Titel in Kanada geholt, insgesamt sechs. Im Doppel kommen die Gebrüder Bryan und der Inder Mahesh Bupathi auf jeweils fünf Turniersiege.

Die Sieger in Kanada seit 2011:

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2021 Daniil Medvedev Reilly Opelka 6:4, 6:3 2019 Rafael Nadal Daniil Medvedev 6:3, 6:0 2018 Rafael Nadal Stefanos Tsitsipas 6:2, 7:6 (4) 2017 Alexander Zverev Roger Federer 6:3, 6:4 2016 Novak Djokovic Kei Nishikori 6:3, 7:5 2015 Andy Murray Novak Djokovic 6:4, 4:6, 6:3 2014 Jo-Wilfried Tsonga Roger Federer 7:5, 7:6 (3) 2013 Rafael Nadal Milos Raonic 6:2, 6:2 2012 Novak Djokovic Richard Gasquet 6:3, 6:2 2011 Novak Djokovic Mardy Fish 6:2, 3:6, 6:4