ATP Masters Montreal: Dan Evans und Pablo Carreno Busta komplettieren Halbfinale

Dan Evans und Pablo Carreno Busta haben in der Nacht auf Samstag (MEZ) beim ATP-Masters-1000-Event von Montreal das Halbfinale erreicht. Ebenfalls in der Vorschlussrunde: Casper Ruud und Hubert Hurkacz.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.08.2022, 07:51 Uhr

Pablo Carreno Busta steht in Montreal im Halbfinale

Pablo Carreno Busta ist in Montreal weiterhin on fire: Der Spanier, der im Turnierverlauf bereits Matteo Berrettini, Jannik Sinner und Holger Runde besiegen konnte und noch auf den ersten Satzverlust in dieser Woche wartet, steht beim ATP-Masters-1000-Event im Halbfinale. Gegen den britischen Überraschungsmann Jack Draper siegte Carreno Busta mit 7:6 (4) und 6:1.

In der Runde der letzten Vier geht es für den Spanier nun neuerlich gegen einen Briten, nun wartet Dan Evans. Der 32-Jährige zeigte gegen Alcaraz-Bezwinger vor allen Dingen kämpferisch eine starke Leistung und löste mit 1:6, 6:3 und 6:4 sein Ticket für die Vorschlussrunde. In Runde zweite hatte Evans Andrey Rublev überraschend aus dem Turnier gekegelt.

Das zweite Semifinale in Montreal bestreiten Casper Ruud und Hubert Hurkacz. Ersterer fügte Lokalmatador Felix Auger-Aliassime am Freitagabend (MEZ) eine äußerst heftige Niederlage zu, Hurkacz hingegen stoppte in einem unterhaltsamen Match den Lauf von Nick Kyrgios, der erst vergangene Woche beim ATP-500-Event von Washington triumphieren konnte.

