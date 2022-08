ATP Masters Montreal: Unerwartet aber verdient - Pablo Carreno Busta holt Titel

Hubert Hurkacz hatte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal im Endspiel gegen Pablo Carreno Busta in drei Sätzen das Nachsehen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2022, 00:12 Uhr

© Getty Images Pablo Carreno Busta gewinnt überraschend das ATP-Masters-Turnier in Montreal

Unglaubliche Überraschung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal: Der Spanier Pablo Carreno Busta konnte sich in einem hochklassigen Endspiel gegen den stärker eingeschätzen Polen Hubert Hurkacz nach 1:46 Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:3, 6:3 durchsetzen. Es war der erste Turniersieg des Iberers bei einem Event dieser Größenordnung.

Während in Satz eins das schnörckellose Angriffsspiel des Osteuropäers im Zentrum stand, legte Carreno Busta im zweiten Durchgang einen Zahn zu und spielte konsequent seine Defensivkräfte aus, die im letzten Durchgang dem Polen endgültig den Geduldszahn zogen. Einige der schönsten Ballwechsel in dem Match gingen ebenfalls an den 31-Jährigen aus Gijon.

Während Hurkacz nach dem Turnier in Kanada stabil auf Platz zehn im ATP-Ranking verweilt, klettert "PCB" um neun Ränge auf Weltranglisten-Position 14. Die Karrierehöchstleistung Carreno Bustas datiert aus dem Jahr 2017, als er für kurze Zeit den zehnten Rang bekleidete. Insgesamt ist es der siebente ATP-Tour-Titel für den Südeuropäer.

