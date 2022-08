ATP Masters Montreal: Gael Monfils erneut mit ernsthaften Problemen an der Ferse

Der Franzose Gael Monfils musste beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal gestern Abend (Ortszeit) gegen Jack Draper verletzungsbedingt aufgeben. Eine erste Untersuchung gibt Anlass zur Sorge.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.08.2022, 15:22 Uhr

© Getty Images Gael Monfils musste beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal mit schmerzverzerrtem Gesicht aufgeben

Was für eine bittere Pille für Gael Monfils! Der Franzose, der vor Montreal sein letztes Turniermatch beim Sandplatz-Klassiker in Madrid bestritt, muss womöglich erneut eine längere Pause einlegen. Noch ist nichts fix, aber die Bilder des gestrigen Spielabends (Ortszeit) beim ATP-Masters-1000-Turnier in Kanada sahen nicht gerade hoffnungsspendend aus. Einer Einladung zum US-Open-Vorbereitungsturnier in Winston-Salem wird der Publikumsliebling jedenfalls nicht nachkommen.

Mindestens die letzten drei Monate laborierte der sympathische Pariser an Schmerzen in der rechten Ferse. Eine konservative Behandlung hätte eigentlich die Rückkehr beim europäischen Sommer-Sandplatz-Swing ermöglichen sollen, schlussendlich sagte die aktuelle Nummer 20 des ATP-Rankings jedoch die Teilnahme in Hamburg und Kitzbühel kurzfristig ab. In Montreal war Monfils nun endlich zurückgekommen und lieferte in den ersten beiden Runden auch durchaus gute Leistungen gegen Pedro Martinez und Maxime Cressy ab.

Erste Untersuchungen geben Grund zur Sorge

Allerdings gab der Westeuropäer bereits Mittwochabend (Ortszeit) vor der Partie gegen den US-Amerikaner Cressy zu Bedenken: "Letzte Nacht hatte ich Schmerzen in der Ferse, aber heute Morgen habe ich mit dem Arzt gut daran gearbeitet. Ich bin vorsichtig." Geholfen hat die Vorsicht freilig wenig - Monfils musste im Achtelfinale gegen Qualifikant Jack Draper beim Stand vom 2:6, 0:2 vorzeitig zum Handshake schreiten. Die humpelnden Bewegungen und die Mimik des 35-Jährigen ließen nichts Gutes erahnen.

Heute meldete sich Monfils per Twitter bei seinen Fans: "Hallo Freunde, war ein schwieriger Abend in Montreal. Die ersten Untersuchungen waren nicht gut, ich habe die Entscheidung getroffen, nach Europa zurückzukehren, um mein medizinisches Team zu konsultieren. Ich werde Euch so schnell wie möglich auf dem Laufenden halten. Nochmals vielen Dank für Eure Nachrichten und Unterstützung. Bis bald!" Der Franzose hatte in der Vergangenheit schon oft mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen - bleibt nur zu hoffen, dass sich die Befürchtungen schleunigst in Wohlgefallen auflösen. Ein Start bei den US Open wackelt jedenfalls gehörig.