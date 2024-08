ATP Masters Montreal: Hurkacz, Korda und Rinderknech komplettieren Achtelfinale

Wegen des Schlechtwetters am Freitag konnten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal einige Zweitrundenpartien erst am Samstag gespielt werden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2024, 20:26 Uhr

Der Zeitplan beim ATP-Masters-1000-Turnier in Kanada ist wegen des Sturms am Freitag gehörig durcheinander geraten. Sogar drei Zweitrundenpartien mussten am offiziell vorvorletzten Spieltag ausgetragen werden. Mit dem Ergebnis, dass die Gewinner dieser Matches heute zweimal “ins Büro” müssen. Ähnlich wie auch Superstar Jannik Sinner am heutigen Samstag, so er denn zunächst gegen den Chilenen Alejandro Tabillo erfolgreich bleiben sollte (zweite Begegnung nach 17:00 Uhr am Court Central).

Eine enge Kiste war die Zweitrundenbegegnung zwischen Hubert Hurkacz und Thanasi Kokkinakis. Am Ende entschieden Kleinigkeiten darüber, wer nach 2:29 Spielzeit als Sieger vom Platz gehen sollte. Der Pole hatte in der Kurzentscheidung im dritten Satz das nötige Quentchen Glück im Gepäck und durfte sich mit 4:6, 6:3, und 7:6 (6) als Sieger feiern lassen. Es war übrigens der dritte Sieg Hurkaczs gegen Kokkinakis im Tiebreak eines dritten Satzes. Insgesamt standen sich die beiden viermal als Konkurrenten gegenüber.

Sorgenfalten bei den Veranstaltern?

Im US-amerikanischen Duell zwischen Taylor Fritz, die Nummer neun des Events, und Sebastian Korda, setzte sich etwas überraschend der 24-jährige Schützling von Radek Stepanek durch. Korda gewann nach 98 Spielminuten mit 6:4, 7:6 (4) und sicherte sich damit ein Achtelfinalduell mit dem Norweger Casper Ruud nicht vor 22:00 Uhr auf dem Court Rogers).

Recht zackig ging es für den französischen Qualifikanten Arthur Rinderknech, der sich gegen den Italiener Flavio Cobolli mit 6:3, 6:2 durchsetzen konnte. Der Mann von der Cote d'Azur muss nun gegen den bereits erwähnten Aufschlaghünen Hurkacz ran (nicht vor 22:00 Uhr auf Court 5).

Mit Sorgenfalten studieren die Veranstalter mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Wettervorhersagen für Sonntag und Montag, sind doch weiterhin wechselnde Witterungsverhältnisse mit vereinzelten Regenschauern prognostiziert. Und das noch zu bewältigende Programm ist nicht gerade gering.

