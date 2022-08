ATP Masters Montreal: Nick Kyrgios dreht Match gegen Daniil Medvedev

Nick Kyrgios hat seine Siegesserie in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Montreal fortgesetzt: Der Australier schlug den Weltranglistenersten Daniil Medvedev mit 6:7 (2), 6:4 und 6:2.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.08.2022, 23:17 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios siegte auch gegen Daniil Medvedev

Beim ATP-Masters-1000-Turniers von Montreal kam es schon in der zweiten Runde zu einem absoluten Leckerbissen: Der frischgebackene Los-Cabos-Champion Daniil Medvedev bekam es mit Nick Kyrgios, der seinerseits in der Vorwoche in Washington sowohl im Einzel als auch im Doppel triumphiert hatte, zu tun.

Die beiden Protagonisten stellten auf dem Court Central ihre Topform früh unter Beweis und zeigten beeindruckendes Tennis. Kyrgios vergab beim Stand von 4:5 und Aufschlag Medvedev zwei Satzbälle, wenig später musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem zog der Weltranglistenerste aus Moskau schnell davon und tütete Durchgang eins anschließend mit 7:6 (2) ein.

Kyrgios schlägt eindrucksvoll zurück

Kyrgios schlug zu Beginn des zweiten Satzes aber umgehend zurück und nahm Medvedev den Aufschlag zum 1:0 ab. Dieses Break wusste der Wimbledon-Finalist ohne größere Probleme zum Satzausgleich zu transportieren.

Zu Beginn des entscheidenden Satzes schienen Kyrgios leichte körperliche Probleme zu beschäftigen, das erste Break gelang dennoch dem 27-Jährigen aus Canberra. Zwei Spiele später legte der Weltranglisten-37. zum 5:2 nach, nach knapp zwei Stunden Spielzeit verwertete er anschließend seinen ersten Matchball zum 6:7 (2), 6:4 und 6:2-Erfolg.

Am Mittwoch verabschiedeten sich in Montreal somit die beiden topgesetzten Spieler. Vor Medvedev hatte bereits Carlos Alcaraz eine Niederlage einstecken müssen. Für Kyrgios geht die Reise in der kanadischen Metropole hingegen weiter: Er trifft im Achtelfinale auf Alex de Minaur, der Grigor Dimitrov mit 7:6 (4) und 7:5 schlug.

