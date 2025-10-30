ATP Masters Paris: Alexander Zverev zieht souverän ins Viertelfinale ein

Alexander Zverev steht beim ATP Masters 1000-Turnier in Paris im Viertelfinale. Der Deutsche bezwang Alejandro Davidovich Fokina mit 6:2 und 6:4.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 23:35 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht in Paris im Viertelfinale.

Der Spanier begann äußerst fehleranfällig und verhalf Zverev beim Stand von 1:1 zu einem billigen frühen Break. Auch der Deutsche tat sich zu Beginn schwer, konnte jedoch im Spiel darauf drei Chancen auf das Rebreak zunichte machen. Das schien dem Hamburger Auftrieb zu geben. In der Folge fand Zverev deutlich besser ins Spiel, reduzierte (im Gegensatz zum Spanier) seine Fehlerquote und legte ein weiteres Break zum 5:2 nach.

Davidovich Fokina blieb weiterhin fehleranfällig und musste gleich zu Beginn des zweiten Satzes abermals seinen Aufschlag abgeben. Doch im Gegensatz zum ersten Satz konnte Zverev das Break nicht bestätigen und musste das sofortige Rebreak hinnehmen. Beim Stand von 3:2 aus seiner Sicht musste der Spanier ein kurzes "medical time-out" nehmen, von einer Beeinträchtigung war jedoch anschließend nichts zu sehen. Im siebten Game erspielte sich Zverev schließlich zwei Breakchancen, von denen er die zweite auch nutzen konnte.

Nun gegen Angstgegner Medvedev

Der Weltranglisten-Dritte, der deutlich stärker agierte als noch in seinem Auftakt-Match gegen den Argentinier Carabelli, ließ in der Folge bei eigenem Service nichts mehr anbrennen, beendete das Match nach einer Spielzeit von einer Stunde und 36 Minuten und erhöhte somit im Head-to-Head mit dem Spanier auf 6:1.

Nächster Gegner von Zverev ist "Angstgegner" Daniil Medvedev, der sich gegen Lorenzo Sonego in einem spannenden Match mit 3:6, 7:6 (5) und 6:4 behaupten konnte. Im direkten Vergleich mit dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten liegt der Hamburger mit 7:14 im Rückstand. In diesem Jahr standen sich Zverev und Medvedev bereits in Halle und Peking gegenüber. Beide Male hatte der Russe das bessere Ende für sich.

Hier das Einzel-Tableau in Paris