ATP Masters Paris: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung, Preisgeld

Das letzte ATP-Masters-1000-Turnier der Saison 2025 in Paris steht an. Hier findet Ihr alle Infos.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 21:05 Uhr

© Getty Images Im vergangenen Jahr hat Alexander Zverev in Paris-Bercy den Titel geholt

Wer spielt in Paris, wer fehlt?

Zunächst einmal zu den Abwesenden: Novak Djokovic hat freiwillig auf einen Start verzichtet, Jack Draper und Holger Rune nicht ganz so freiwillig. Beide sind verletzt, Rune wird mit seinem Achillessehnenriss länger ausfallen. Und Frances Tiafoe hat seine Saison auch schon beendet. Dafür wird Jannik Sinner an den Start gehen. Was nicht ganz selbstverständlich war. Und Carlos Alcaraz natürlich auch. Als Titelverteidiger geht übrigens Alexander Zverev ins Rennen.

Wo wird in Paris gespielt?

Das Turnier wird ab diesem Jahr in der La Défense Arena ausgetragen. Dort wurden bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer die Schwimmwettbewerbe abgehalten.

Wer überträgt das Masters in Paris im TV und Livestream?

Alle Matches aus Paris gibt es im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es nach der Auslosung, dann sollten sich nach Papierform folgende Viertelfinal-Partien ergeben:

Carlos Alcaraz (ESP/1) Casper Ruud (NOR/8) Taylor Fritz (USA/4) Alex de Minaur (AUS/6) Alexander Zverev (GER/3) Lorenzo Musetti (ITA/7) Jannik Sinner (ITA/2) Ben Shelton (USA/5)

Wie viel Preisgeld gibt es in Paris 2025 zu gewinnen?

Das Gesamtpreisgeld beim Masters in Paris 2025 beträgt 6.128.940.- Euro.



