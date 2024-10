ATP-Masters Paris-Bercy: Alcaraz nach Startschwierigkeiten im Achtelfinale

Carlos Alcaraz hat bei dem ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy einen Auftaktsieg verbuchen können. Der Spanier gewann mit 7:5 und 6:1 gegen Nicolas Jarry. Im Achtelfinale trifft Alcaraz auf den Gewinner der Partie Ugo Humbert gegen Marcos Giron.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 21:41 Uhr

Für Alcaraz ist es der 13. Sieg auf dem Pariser Boden in diesem Jahr. Sieben Siege fuhr der 21-jährige auf dem Weg zu seinem French Open-Titel ein, fünf auf dem Weg zum olympischen Finale.

Gegen den Aufschlagriesen Jarry sah es zunächst nach einem schnellen Durchgang für den Favoriten aus. Alcaraz nutzte die einzig ihm gebotene Breakchance und ging mit 5:2 in Führung. Jarry schnappte sich jedoch das Re-Break zum 5:4 und servierte sich zum 5:5. Alcaraz blieb hingegen deutlich unter seinem gewohnten Niveau. Zu viele Unforced Errors bei zu wenigen direkten Punkten. Ein Blick auf die Statistik verriet: Der amtierende French-Open-Sieger konnte im ersten Satz nur eine Vorhand Qualität von 4,5 vorweisen. (Tour-Durchschnitt ist 7.5). Dennoch erkämpfte sich der stehts positiv bleibende Ausnahmespieler mit dem zweiten Satzball die Satzführung (7:5). Nach anfänglichen Startschwierigkeiten im zweiten Satz, gelang Alcaraz der schnelle 4:1 Vorsprung und mit Matchball Nummer ein schloss Alcaraz die Abendsession mit 6:1 ab.

Erste Bank Open-Champion Jack Draper auch in Paris am glänzen

Keinerlei Probleme hatte der frisch gebackene Wien-Champion Jack Draper. Der sympathische Engländer besiegte in 1:08 Minuten mit 7:5 und 6:2 den ungesetzten Jiri Lehecka. Im Sechzehntelfinale wartet mit Taylor Fritz allerdings kein leichter Gegner, dennoch ein schlagbarer. Der Us-Amerikaner, der neuerdings mit einer blonden Haarpracht glänzt, konnte sich heute sicher für die ATP Finals in Turin qualifizieren. Ben Shelton musste in seiner Auftaktpartie gegen Lokalmatador Corentin Moutet den Umweg über drei hart umkämpfte Sätze machen. In Runde zwei trifft der Basel-Finalist erneut auf einen Franzosen - Arthur Cazaux.

