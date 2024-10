ATP Masters Paris-Bercy: Für Carlos Alcaraz soll sich ein Kreis schließen

Nach dem Triumph bei den French Open sowie dem Gewinn der olympischen Silbermedaille möchte Carlos Alcaraz in Paris-Bercy weitere Erinnerungen schaffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 09:02 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist in Paris einer der Topfavoriten auf den Titel

Es waren bittere Tränen, die Carlos Alcaraz im August dieses Jahres nach seiner Niederlage im olympischen Finale vergoss. Doch trotz der knappen Finalpleite gegen Novak Djokovic sind seine Erinnerungen an Paris mehr als nur gut, waren dem Match gegen den serbischen Ausnahmekönner in Frankreichs Hauptstadt doch zwölf Siege in Folge vorausgegangen.

Sieben davon fuhr Alcaraz auf dem Weg zu seinem ersten French-Open-Titel ein, fünf rund zwei Monate später bei Olympia. Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy sollen nun weitere Erfolgserlebnisse hinzukommen. “Mein Ziel ist es, den Kreis mit einer Art Triple zu schließen, oder zumindest ein gutes Ergebnis zu erzielen”, sagte der Weltranglistenzweite am Montag bei einem Medientermin in der französischen Hauptstadt.

Noch kam Alcaraz beim Indoor-Event nicht über das Viertelfinale hinaus, im Vorjahr scheiterte er gar zum Auftakt an Roman Safiullin. 2024 soll nun aber alles anders werden. “Ich habe letztes Jahr gesagt, dass ich verstehen muss, dass die Saison nach September noch weitergeht”, meinte der Spanier. ”Und ich denke, ich habe mich dieses Jahr wirklich gut vorbereitet."

Alcaraz gibt sich angriffslustig

Beim zurückliegenden Asian Swing holte Alcaraz in Peking den Titel, ehe es in Shanghai eine unerwartete Viertelfinalniederlage gegen Tomas Machac setzte. Diese ist längst abgehakt. “Ich fühle mich gut, sowohl körperlich als auch geistig, und bin mit meinem Spiel zufrieden", zeigte sich Alcaraz zuversichtlich.

"Ich habe in letzter Zeit großartige Arbeit geleistet”, ergänzte Alcaraz, der im Vergleich zum Weltranglistenersten Jannik Sinner eine durchaus angenehme Auslosung erwischte. Nach einem Freilos zum Auftakt trifft der vierfache Grand-Slam-Champion am Dienstagabend auf den Chilenen Nicolas Jarry.

