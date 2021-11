ATP Masters Paris-Bercy: Alcaraz schlägt Sinner, Tsitsipas muss aufgeben

Carlos Alcaraz hat das Duell der Youngster beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gewonnen. Der Spanier besiegte Jannik Sinner mit 7:6 (2) und 7:5. Sinner fällt damit im race to Turin hinter Hubert Hurkacz zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2021, 18:45 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht in Paris-Bercy im Achtelfinale

Rückschlag für Jannik Sinner kurz vor dem Ziel ATP Finals in Turin: Der 20-jährige Südtiroler ist nach seiner Auftaktniederlage gegen Carlos Alacaraz jedenfalls nur noch Beifahrer, wenn es um die Vergabe der Plätze für Turin geht. Denn sein direkter Konkurrent Hubert Hurkacz hat mit seinem Sieg gegen Tommy Paul den Südtiroler überholt, liegt im Race to Turin auf dem letzten fixen Startplatz. Sinner könnte kommende Woche in Stockholm noch Punkte holen.

Auch Cameron Norrie ist weiterhin im Rennen. Der Brite, zuletzt Sieger in Indian Wells, gewann gegen Reilly Opelka in zwei Sätzen und spielt am Donnerstag im Achtelfinale gegen Taylor Fritz. Gut sieht es nach der Niederlage von Sinner nun für Casper Ruud aus. Denn der hat im Live Race 200 Punkte Vorsprung auf Norrie. Ruud spielt in Paris-Bercy entweder gegen Diego Schwartzman oder Marcos Giron.

Einen kurzen Auftritt hatte hatte Stefanos Tsitsipas. Der Grieche musste gegen Lucky Loser Alexei Popyrin beim Stand von 2:4 im ersten Satz aufgeben. Ob der Rückzug von Tsitsipas Implikationen für das Saisonfinale in Turin hat, lässt sich noch nicht abschätzen.

