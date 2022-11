ATP Masters Paris-Bercy: Alcaraz souverän, Auger-Aliassime nach Marathon weiter

Während Carlos Alcaraz in Paris-Bercy bei seinem Debüt 2022 gegen Yoshihito Nishioka keine Probleme hatte, musste Félix Auger-Aliassime um seinen 14. Sieg in Serie hart kämpfen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2022, 17:35 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime konnte seine Serie gerade mal so noch aufrecht erhalten

Carlos Alcaraz muss liefern in Paris-Bercy, sonst ist er seine Nummer-eins-Position in der ATP-Weltrangliste los. Das Viertelfinale ist Pflicht, dann bliebe Alcaraz der Branchenprimus. Auch wenn Rafael Nadal das letzte ATP-Masters-1000-Turnier der Saison gewänne. So weit ist es natürlich noch lange nicht, Nadal steigt erst am heutigen Mittwochabend gegen Tommy Paul in die Wettkämpfe ein.

Alcaraz dagegen hat den ersten Schritt in Richtung Runde der letzten acht getan, gewann gegen Yoshihito Nishioka ungefährdet mit 6:4 und 6:4. Der nächste Gegner steht noch nicht fest, es geht entweder gegen Grigor Dimitrov oder Fabio Fognini.

Auger-Aliassime gewinnt 14. Match in Folge

Eine kämpferische Meisterleistung musste dagegen Félix Auger-Aliassime hinlegen, um im Raster von Paris-Bercy zu bleiben. Auger-Aliassime lag gegen Mikael Ymer schon mit 6:7 (6) und 1:4 zurück. Und schaffte es dann eben doch noch, das Ruder herumzureißen. Der Kanadier gewann Durchgang zwei mit 7:5 und das Tiebreak im entscheidenden dritten Satz nach einer Spielzeit von 3:30 Stunden mit 8:6.

Für Auger-Aliassime war es der 14. Match-Erfolg in Serie. Während der letzten drei Wochen hat er die Turniere in Florenz, Antwerpen und Basel für sich entschieden.

