ATP Masters Paris-Bercy: Alle Infos, TV, Auslosung, Favoriten

Ab Montag geht in Paris-Bercy das letzet ATP-Masters-1000-Turnier der Tennissaison 2021 über die Bühne. Sky überträgt die Matches jeweils ab 11 Uhr. Hier bekommt Ihr alle Infos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2021, 09:18 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat 2020 in Paris-Bercy gewonnen

Wer sind die Favoriten in Paris-Bercy?

Novak Djokovic wird erstmals seit den US Open wieder an den Start gehen, der Serbe ist bei jedem Turnier erster Sieganwärter. Daniil Medvedev hat sich nach Indian Wells eine kleine Pause gegönnt, der Russe kommt in Paris-Bercy als Titelverteidiger zurück. Siegchancen sind sicherlich auch Alexander Zverev einzuräumen. Stefanos Tsitsipas macht in den vergangenen Wochen dagegen einen eher müden Eindruck.

Worum geht es neben dem Turniersieg?

Traditionell ist das Masters in Paris-Bercy die letzte Chance, um ordentlich Punkte für die Qualifikation für die ATP Finals zu sammeln, die in diesem Jahr erstmals in Turin stattfinden. Dies gilt vor allem für Hubert Hurkacz, Jannik Sinner, Cameron Norrie und Félix Auger-Aliassime, die allesamt noch Chancen auf einen Startplatz in Turin haben.

Was hat die Auslosung gebracht?

Die Auslosung für das Masters in Paris-Bercy findet am Samstag, 30. Oktober, statt.

Wer überträgt das Masters in Paris-Bercy?

Wie schon in den vergangenen Jahren wird Sky das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy übertragen. Ab Montag, 01. November 2021, täglich ab 11 Uhr.

Wer hat das Turnier in Paris-Bercy zuletzt gewonnen?

Hier die Siegerliste seit 2011

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2020 Daniil Medvedev Alexander Zverev 5:7, 6:4, 6:1 2019 Novak Djokovic Denis Shapovalov 6:3, 6:4 2018 Karen Khachanov Novak Djokovic 7:5, 6:4 2017 Jack Sock Filip Krajinovic 5:7, 6:4, 6:1 2016 Andy Murray John Isner 6:3, 6:7 (4), 6:4 2015 Novak Djokovic Andy Murray 6:2, 6:4 2014 Novak Djokovic Milos Raonic 6:2, 6:3 2013 Novak Djokovic David Ferrer 7:5, 7:5 2012 David Ferrer Jerzy Janowicz 6:4, 6:3 2011 Roger Federer Jo-Wilfried Tsonga 6:1, 7:6 (3)

