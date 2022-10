ATP Masters Paris-Bercy: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung

Ab Sonntag geht in Paris-Bercy das letzte ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres über die Bühne. Die Matches werden live im TV und Livestream bei Sky übertragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2022, 19:42 Uhr

© Getty Images Ein Finale zwischen Daniil Medvedev und Novak Djokovic ist auch in diesem Jahr möglich

Wer spielt in Paris-Bercy?

In der Halle von Paris-Bercy ist die gesamte Weltklasse vertreten, angeführt von Branchenprimus Carlos Alcaraz. Rafael Nadal spielt erstmals seit dem Laver Cup wieder ein Wettkampfmatch, auch Novak Djokovic, Daniil Medvedev oder Stefanos Tsitsipas sind selbstredend dabei.

Wer fehlt in Paris-Bercy?

Nicht am Start werden der langzeitverletzte Alexander Zverev und Dominic Thiem sein, der seine Saison 2022 schon beendet hat. Allerdings hätte Thiem für Paris-Bercy noch ein Protected Ranking in Anspruch nehmen können. Das hat der Österreicher aber erst in den letzten Tagen in Wien erfahren. Ebenfalls fehlen wird Nick Kyrgios.

Wer sind die Favoriten?

Ganz oben auf der Liste muss der Titelverteidiger stehen: Novak Djokovic. Der Serbe hat zuletzt in Tel Aviv und Astana beinahe problemlos jeweils den Titel geholt. Djokovic wurde in die untere Tableau-Hälfte gelöst, könnte im Viertelfinale auf Casper Ruud und im Halbfinale auf Nadal treffen. In der oberen Hälfte könnte Vorjahres-Finalist Daniil Medvedev der Mann sein, den es auf dem Weg ins Endspiel zu schlagen gilt.

Wo kann man das Turnier im TV und Livestream sehen?

Sky überträgt die Matches aus Paris-Bercy täglich ab 11 Uhr im TV und Livestream.

Was hat die Auslosung gebracht?

Geht es gemäß Setzliste, dann könnten sich in Paris-Bercy folgende Viertelfinal-Begegnungen ergeben:

Carlos Alcaraz (ESP/1) Andrey Rublev (RUS/7) Daniil Medvedev (RUS/4) Félix Auger-Aliassime (CAN/8) Casper Ruud (NOR/3) Novak Djokovic (SRB/6) Rafael Nadal (ESP/2) Stefanos Tsitsipas (GRE/5)