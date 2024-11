ATP Masters Paris-Bercy: Carlos Alcaraz - Der erste Titel in der Halle muss weiter warten

16 Titel hat Carlos Alcaraz in seiner Karriere bislang gewonnen. Allerdings noch keinen in der Halle. Auch in Paris-Bercy hat es nicht geklappt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.11.2024, 09:09 Uhr

© Getty Images Unter einem permanent geschlossen Dach konnte Carlos Alcaraz bislang noch nicht anschreiben

Sollte Carlos Alcaraz aus irgendwelchen Gründen sich von heute auf morgen entschließen, in Zukunft sein Glück als Profifußballer, Chefkoch auf einem Kreuzfahrtschiff oder Moderator einer TV-Show zu suchen und kein einziges Tennismatch mehr bestreiten - der Spanier wäre dennoch das, was man in den USA einen „Hall of Famer“ nennt. Ein Mann also, der seinen Platz in der Ruhmeshalle des Sports schon jetzt, im Alter von nur 22 Jahren, sicher hat.

Natürlich gibt es noch ein paar weiße Flecken, die Alcaraz gerne füllen würde. Etwa den Titel bei den Australian Open. Oder im Davis Cup. Oder aber auch ganz generell: in der Halle. Damit wird in diesem Jahr höchstens bei den ATP Finals etwas. In Paris-Bercy ist gestern die Chance gegen einen wie aufgedreht spielenden Ugo Humbert nämlich flöten gegangen.

Alcaraz bei Grand-Slams untergeschlossenem Dach erfolgreich

Humbert hat dabei Anleihen bei Tomas Machac genommen: Der Tscheche hatte in Shanghai einfach bei jedem Ball volles Risiko genommen. Und wurde dafür ebenso belohnt wie am Donnerstagabend Ugo Humbert (und die Fans auf den Rängen).

Nun ist es ja nicht so, dass Carlos Alcaraz bei geschlossenen Dächern nicht gewinnen könnte - bei den Grand-Slam-Turnieren kommt er als regelmäßig topgesetzter in den Genuss, auch bei Regen seine Matches bestreiten zu können. Aber in Roland-Garros wird eben auf Sand gespielt, dazu noch auf drei Gewinn-Sätze. Da lassen sich kleine Schwächephasen leichter kompensieren.

Allzu schwer wird Carlos Alcaraz die Leerstelle nicht besonders schmerzen. Sonst würde er seinen Turnierkalender anders ausrichten: 2024 hat der aktuelle Weltranglisten-Zweite lediglich in der Davis-Cup-Zwischenrunde und beim Laver Cup in der Halle gespielt. Abgesehen von den Majors und etwa in Peking - das aber trotz der Option, das Dach zu schließen, als Freiluftturnier gilt.

