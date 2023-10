ATP Masters Paris-Bercy: Roman Safiullin ballert Carlos Alcaraz aus dem Turnier

Carlos Alcaraz ist als Zweitgesetzer beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy überraschend an dem Qualifikanten Roman Safiullin in zwei Sätzen gescheitert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 31.10.2023, 22:42 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz unterlag zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turnier glatt dem Russen Roman Safiullin

Ordentliche Klatsche für Carlos Alcaraz kurz vor den ATP Finals in Turin: Der Weltranglisten-Zweite verlor seine Auftaktpartie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy in der zweiten Hauptwettbewerbs-Runde überraschend glatt gegen den russischen Qualifikanten Roman Saffiulin mit 3:6, 4:6. Während Safiullin gerade bei eigenem Service quasi unantastbar war, zeigte sich der Spanier überraschend zurückhaltend.

Dem 26-Jährigen aus dem Oblast Moskau gelang damit etwas, was in dieser Saison noch keinem Profi gelungen war - Alcaraz in seiner Eröffnungsrunde eines Turniers eine Niederlage zuzufügen. Der Wimbledon-Viertelfinalist 2023 darf sich nun zur Belohnung im Achtelfinle mit seinem Landsmann Karen Khachanov messen. Im letzten Duell des Tages spielen gut eine Stunde vor Mitternacht noch Andrey Rublev (Russland) und der Japaner Yoshihito Nishioka ihre zweite Runde aus.

Stockholm-Sieger und Lokalmatador Gael Monfils scheiterte daran, sich zum Gaudium des emotionalen französischen Publikums in die zweite Runde des hochdotierten Hallen-Hartplatz-Events zu zaubern. Es setzte in einer knallharten Dreisatz-Schlacht gegen den Argentinier Francisco Cerundolo trotz Matchballs im zweiten Durchgang eine 4:6,-6:7-(2),-5:7-Niederlage. Mit Cerundolo kennt nun auch der an acht gereihte Norweger Casper Ruud, der in Runde eins ein Freilos zur Verfügung hatte, seinen Auftaktgegner.

Djokovic im Doppel mit Kecmanovic weiter

Ebenfalls eine Runde weiter ist Hubert Hurkacz, der in der vergangenen Woche bis ins Halbfinale von Basel vordringen konnte. Er besiegte zum Auftakt den US-Amerikaner Sebastian Korda in einer umkämpften Partie mit 6:3, 6:7 (6) und 6:3. Der an elf gereihte Pole bekommt es in Runde zwei mit dem Spanier Roberto Bautista Agut zu tun, der den Tschechen Jiri Lehecka locker mit 6:4, 6:2 aus dem Wettbewerb nahm.

Kleines Detail am Doppel-Rande: Novak Djokovic ist bereits heute ins Turnier gestartet. An der Seite seines Landsmannes Miomir Kecmanovic holte er einen klaren 6:4,-6:2-Erfolg über das Gespann Gonzalo Escobar (Ecuador) und Aleksandr Nedovyesov (Kasachstan). Alexander Zverev muss sich hingegen mit seinem brasilianischen Kumpel Marcelo Melo den US-Ammerikanern Nathaniel Lammons und Jackson Withrow eher knapp mit 6:7 (5), 7:5, 5:10 geschlagen geben.

