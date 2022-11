ATP Masters Paris-Bercy: Holger Rune überrollt Felix Auger-Aliassime im Halbfinale

Felix Auger Aliassime hatte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy im Halbfinale gegen Holger Rune keine Chance. Der Däne steht damit in seinem ersten Masters-Endspiel.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2022, 16:04 Uhr

© Getty Images Holger Rune bezwang im Halbfinale von Paris-Bercy Felix Auger-Aliassime

Ein überraschend klares Ergebnis im ersten Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy: Holger Rune revanchierte sich bei Felix Auger-Aliassime für die letzwöchige Finalniederlage in Basel und besiegte den aktuell Weltranglisten-Achten souverän nach lediglich 87 Minuten Spielzeit mit 6:4, 6:2. Der 19-Jährige bekommt es im Endspiel am Sonntag entweder mit Novak Djokovic oder Stefanos Tsitsipas zu tun.

Wöchentliche persönliche Rekorde von Rune

Von Beginn der Partie weg war der Skandinavier am Drücker. Schon im ersten Aufschlagspiel musste FAA mühsam über Einstand gehen, im zweiten folgte dann gleich das Break. Dieses gab Rune bis zum Ende des Durchgangs auch nicht mehr ab. Im zweiten Satz sicherte sich der Däne das erste Break zu 15 beim ersten Servicegame des Nordamerikaners und legte im nächsten Aufschlagspiel seines Kontrahenten noch zur 3:0-Führung nach.

Der Wille vom 22-Jährigen war danach gebrochen, Rune prolongierte seine Topform und fügte Auger-Aliassime die erste Niederlage nach 16 Matcherfolgen in Serie zu. Der Schützling von Patrick Mouratoglou steht damit auch in seinem ersten Endspiel auf der höchsten ATP-Turnierebene, nur eine Woche nachdem er mit dem Finaleinzug in Basel sein erstes Championship-Match auf 500er-Level bestritten hatte. Rune erreichte zudem bei seinen letzten vier Turniereinsätzen (Sofia, Stockholm, Basel, Paris-Bercy) immer das Entscheidungsspiel am Sonntag.

