ATP Masters Paris-Bercy: Holger Rune - Meisterprüfung mit Bravour bestanden

Holger Rune hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy auf beeindruckende Art und Weise den Titel geholt - und damit endgültig seine Meisterprüfung abgelegt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.11.2022, 20:00 Uhr

© Getty Images Holger Rune siegte in Paris-Bercy

Stan Wawrinka, Hubert Hurkacz, Andrey Rublev, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime und Novak Djokovic. Der Weg zum Titel hätte für Holger Rune beim ATP-Masters-1000-Event in Paris-Bercy nicht schwieriger sein können. Und doch verließ am Ende der 19-jährige Däne die französische Hauptstadt als strahlender Sieger.

"Den Pokal in den Händen zu halten, ist ein tolles Gefühl", meinte Rune nach seinem Triumph über Djokovic. Zum insgesamt dritten Mal in seiner noch jungen Karriere durfte der Teenager über einen Turniersieg jubeln, jener in Paris markierte den bis dato mit Abstand größten. Es würde verwundern, sollten in den kommenden Jahren nicht weitere, sogar noch größere, hinzukommen.

Denn wie sich in den vergangenen Wochen zeigte, ist Runes Potential schier unerschöpflich. Die Rückhand zählt bereits jetzt zu den besten auf der Tour, zudem verbesserte sich der Skandinavier auch in puncto Aufschlag und Vorhand enorm. Und um die mentale Verfassung muss man sich bei Rune nach dessen Auftritten in Paris ohnehin keine Sorgen machen. Man denke nur an die drei abgewehrten Matchbälle gegen Wawrinka.

Rune verzichtet auf die Next Gen Finals

Am Montag zählt Rune erstmals zu den zehn besten Spielern der Welt, bei den ATP Finals in Turin wird der 19-Jährige Ersatzmann Nummer eins sein. Aus diesem Grund verzichtet der Däne auf eine Teilnahme an den Next Gen Finals in Mailand. "Ich bin froh, dass ich meine Saison offiziell beenden kann. Ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben, aber wenn ich noch mehr Spiele machen kann, bin ich auch glücklich", erklärte Rune.

Von Finalgegner Djokovic, der in Turin trotz der Niederlage gegen Rune als großer Titelfavorit an den Start gehen wird, erntete der junge Däne indes viel Lob. Seit dem ersten Aufeinandertreffen bei den US Open 2021 habe der Teenager sein Spielniveau um "zwei oder drei" Ebenen angehoben, so der langjährige Weltranglistenerste.