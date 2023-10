ATP Masters Paris-Bercy: Jannik Sinner doppelt mit einer Legende

Der Doppel-Wettbewerb in Paris-Bercy wartet mit ein paar spannenden Paarungen auf. Jannik Sinner etwa hat sich eine echte Legende als Partner geschnappt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2023, 15:44 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner wird in Paris-Bercy mit Stan Wawrinka aufdoppeln

In Shanghai hat es für Jannik Sinner mit einem spannenden Doppel-Auftritt an der Seite von Lokalmatador Zhizhen Zhang nicht geklappt (die beiden zogen ihre Nennung aufgrund der Einzel-Belastung spät zurück). Beim letzten Masters-1000-Event des Jahres will der Südtiroler aber noch einmal im Paarlauf starten. Und hat sich dazu eine Legende an seine Seite geholt: den dreimaligen Major-Champion Stan Wawrinka nämlich. Vor wenigen Wochen hatten sich die beiden bei den US Open noch einen harten Kampf im Einzel geliefert.

Aber das ist nicht die einzige prominente Paarung, die ab dem 06. November im ehemalige Palais d´Omnisports aufschlagen wird: So haben sich etwa Novak Djokovic und Miomir Kecmanovic einander versprochen. Wohl auch schon im Hinblick auf einen möglichen Einsatz bei der Davis-Cup-Finalrunde in Málaga.

Félix Auger-Aliassime, der nach einer schwachen Saison schön langsam wieder in Form zu kommen scheint, tritt an der Seite von Sebastian Korda an. Dass sich Andrey Rublev mit Karen Khachanov verabredet, ist indes schon Standard. Was für die beiden Youngster Jiri Lehecka und Ben Shelton noch nicht gilt.