ATP Masters Paris-Bercy live: Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2024, 15:58 Uhr

Die Einstufung von Stefanos Tsitsipas als “Angstgegner” hat Alexander Zverev in den letzten Jahren zumindest durch Ausgeglichenheit ad Acta gelegt. Nachdem der Grieche zwischen 2018 und 2020 fünfmal in Folge gegen den Hamburger triumphieren konnte, schaffte der deutsche Olympiasieger von Tokio in den folgenden neun Begegnungen, fast im Wechsel, vier Siege.

Während Zverev als Nr. 3 der Setzliste in den Genuss eines Freiloses zu Beginn kam und in seinen beiden bisherigen Matches nur im Achtelfinale gegen den Franzosen Arthur Fils einen Satz abtreten musste, gab der an Nr. 10 gesetzte Tsitsipas in seinen drei Begegnungen insgesamt zwei Sätze ab.

Zverev vs. Tsitsipas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy