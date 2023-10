ATP Masters Paris-Bercy: Matchball abgewehrt! Dominic Thiem gewinnt Late-Night-Thriller gegen Stan Wawrinka

Dominic Thiem hat sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy für die zweite Runde qualifiziert. Der Österreicher schlug Stan Wawrinka nach Abwehr eines Matchballs in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.10.2023, 02:26 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem gewann gegen Stan Wawrinka

Nach der überstandenen Qualifikation ist Dominic Thiem beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy in die zweite Runde eingezogen. Der Österreicher gewann das Duell zweier Grand-Slam-Champions gegen den Schweizer Stan Wawrinka nach Abwehr eines Matchballs mit 3:6, 6:3 und 7:5.

Wawrinka verbuchte in der französischen Hauptstadt den besseren Start und gewann den ersten Satz dank eines Break zum 5:3 relativ ungefährdet. Im zweiten Abschnitt wendete sich das Blatt, Thiem fand immer besser in die Partie und konnte somit einen Entscheidungssatz erzwingen.

Der dritte Durchgang verlief zunächst ausgeglichen, beim Stand von 5:3 servierte Wawrinka dann aber zum Matchgewinn. Thiem schlug nach Abwehr eines Matchballs zurück und schickte das Match in die Verlängerung. Im elften Game gelang dem Österreicher ein weiteres Break, beim Ausservieren hatte Thiem anschließend keine Probleme mehr. Kurz vor 2:30 Uhr durfte der 30-Jährige über den 3:6, 6:3 und 7:5-Sieg jubeln.

Thiem bekommt es Mittwoch in der zweiten Runde mit dem Weltranglistensiebenten Holger Rune zu tun. Der 20-jährige Däne, der seit dem Turnier in Basel von Tennis-Legende Boris Becker betreut wird, kämpft noch um seine Teilnahme an den ATP Finals in Turin.

Das Einzel-Tableau in Paris-Bercy