ATP-Masters Paris-Bercy: Medvedev nach Sieg gegen Raonic erster Finalist

Daniil Medvedev ist als erster Spieler in das Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy eingezogen. Der Russe besiegte Milos Raonic mit 6:4 und 7:6 () und spielt am Sonntag entweder gegen Rafael Nadal oder Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2020, 16:00 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev spielt am Sonntag um seinen dritten Masters-1000-Titel

Beinahe hätte Raonic wie schon im Viertelfinale gegen Ugo Humbert noch ein großes Comeback geschafft: So gelang es dem Kanadier, beim Stand von 5:6 im zweiten Satz erstmals, Medvedev dessen Aufschlag abzunehmen. Im Tiebreak verkürzte der Kanadier von 0:4 auf 4:5 - die letzten beiden Punkte im Match gehörten aber dem Russen, der in sein insgesamt viertes Endspiel auf 1000er-Ebene einzog. 2019 konnte Medvedev in Cincinnati und Shanghai gewinnen, in Montréal musste er sich Rafael Nadal geschlagen geben.

Auf den könnte er auch im morgigen Endspiel treffen. Dann nämlich, wenn sich der Spanier gegen Alexander Zverev durchsetzen kann.

Medvedev scheint gegen Ende des Jahres also wieder seine Form zu finden. In der vergangenen Saison war ihm die Kraft mehr und mehr ausgegangen. Bei den ATP Finals, für die er auch in dieser Spielzeit qualifiziert ist, konnte Medvedev kein einziges Match gewinnen.

