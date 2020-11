ATP-Masters Paris-Bercy: Medvedev profitiert von Anderson-Aufgabe

Daniil Medvedev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy ins Achtelfinale eingezogen. Der Russe profitierte dabei von der Aufgabe von Kevin Anderson.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2020, 15:22 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev musste in Paris nur einen Satz lang spielen

Der Leidensweg von Kevin Anderson geht weiter: Nachdem der Südafrikaner schon im Halbfinale der Erste Bank Open vergangene Woche in Wien gegen Andrey Rublev aufgeben musste, konnte Anderson nun auch in seinem zweiten Match beim ATP-Masters-1000-Event in Paris-Bercy eine Partie nicht zu Ende spielen: Anderosn gab im ersten Satz beim Stand von 2:5 im Tiebreak gegen Danill Medvedev wegen Beschwerden im Oberschenkel auf. In Runde eins hatte der Wimbledon-Finalist von 2018 von der Aufgabe seines Gegners Laslo Djere profitiert. Medvedev spielt im Achtelfinale am Donnerstag entweder gegen Wien-Finalist Lorenzo Sonego oder Alex de Minaur.

Im zweiten frühen Match am Mittwoch gewann Alejandro Davidovich-Fokina gegen den Franzosen Benjamin Bonzi mit 6:4 und 6:4.

