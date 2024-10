ATP-Masters Paris-Bercy: Medvedev scheitert schon im ersten Match

Daniil Medvedev musste sich mit einem 4:6, 6:2 und 6:7 (4) gegen Alexei Popyrin schon im ersten Match des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 14:01 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ist in Paris-Bercy schon in seinem ersten Match gescheitert

So richtig gut läuft es für Daniil Medvedev weiterhin nicht. Da ergibt sich durch die Absage von Jannik Sinner endlich einmal eine Situation, in der der Russe ein Turnier gewinnen könnte, ohne gegen den Weltranglisten-Ersten und danach Carlos Alcaraz antreten zu müssen (oder umgekehrt). Und dann fliegt Medvedev gleich in seinem ersten Match gegen Alexei Popyrin raus. Und zwar mit 4:6, 6:2 und 6:7 (4).

Dabei hatte Medvedev, der seit Rom im vergangenen Jahr auf einen Turniersieg wartet, im Entscheidungssatz noch einmal ein Break aufgeholt. Popyrin, der im Sommer beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal seinen bislang größten Karriere-Erfolg feiern konnte, sicherte sich aber seinen Drittrunden-Platz mit einem souverän gespielten Tiebreak. Popyrin spielt im Achtelfinale entweder gegen Karen Khachanov oder Giovanni Mpetshi Perricard.

Grigor Dimitrov wahrt die Chance auf Turin

Fast zeitgleich wahrte Grigor Dimitrov mit einem 6:7 (9), 6:3 und 7:5 gegen Tomas Martin Etcheverry seine kleine Chance auf einen Platz bei den ATP Finals. Daniil Medvedev ist trotz seiner Titelflaute für den großen Endspurt der ATP-Saison ja längst qualifiziert.

Die heimischen Fans hatten derweil auch schon was zu jubeln: Denn Arthur Rinderknech gewann seine Partie gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen mit 7:6 (6) und 7:6 (7). Rinderknech wird auch der nächste Gegner von Dimitrov sein.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy