ATP Masters Paris-Bercy: Müder Zverev unterliegt Tsitsipas

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Paris-Bercy gegen Stefanos Tsitsipas mit 6:7(2), 4:6 verloren und schied damit im Achtelfinale aus.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2023, 18:37 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev unterlag Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen.

Alexander Zverev, der einen Tag nach seinem Marathon-Match gegen Ugo Humbert sichtlich müde wirkte, gab direkt im zweiten Spiel des Matches seinen Aufschlag ab. Doch Tsitsipas lieferte dem 26-Jährigen gleich im nächsten Spiel zwei Chancen zum Rebreak, die der Grieche jedoch souverän abwehren konnte. Erst jetzt konnte sich Zverev nach weiteren zwei Breakbällen gegen sich ins Match kämpfen und endlich auf das Scoreboard kommen.

Kurz darauf gab es für die Fans in Paris-Bercy einen kurzen Schockmoment. Nach dem ersten Punkt des fünften Spiels fasste sich Tsitsipas ans Knie und humpelte kurz. Nach einer Behandlungspause konnte der Sechste des ATP Rankings das Match fortsetzen und stellte schnell auf 4:1. Zverev agierte nun mutiger, nahm beim Stand von 5:3 und zwei Satzbällen seinem Kontrahenten das Break ab und stellte anschließend auf 5:5. So entschied der Tiebreak den ersten Satz, der zuvor schon entschieden wirkte. Dieser ging dann doch deutlich mit 7:2 an den Griechen.

Tsitsipas nutzt Zverevs erstes Aufschlagspiel zum Break

Tsitsipas, der in der Runde zuvor Felix Augier-Aliassime bezwingen konnte, nutze erneut das erste Aufschlagspiel seines Gegners für ein Break. Zverev blieb anschließend dran, jedoch eröffneten sich keine Möglichkeiten zum Re-Break. Mit starken Returns erspielte sich Tsitsipas die ersten beiden Matchbälle, doch erst das eigene Aufschlagspiel und der dritte Matchball brachten nach 1:59 Stunden den Sieg.

Im Viertelfinale wartet am Freitag nun Karen Khachanov, der sich 4:6, 6:4, 6:2 gegen Roman Safiullin durchsetzen konnte. Gegen den Russen hat Tsitsipas bei sechs Siegen aus sieben Partien eine sehr positive Bilanz. Die einzige Niederlage gegen die Nummer 15 der Tenniswelt resultiert jedoch aus der letzten Begegnung beim Masters-Turnier in Miami.

