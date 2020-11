ATP Masters Paris-Bercy: Rafael Nadal zieht ins Halbfinale ein - Diego Schwartzman fix bei den ATP Finals

Rafael Nadal hat am Freitagabend beim ATP Masters in Paris-Bercy trotz Satzrückstands das Halbfinale erreicht. Der Spanier schlug seinen Landsmann Pablo Carreno Busta 4:6, 7:5, 6:1. Damit steht fest, dass Diego Schwartzman erstmals in seiner Karriere bei den ATP Finals aufschlagen wird. Die Chancen von Carreno Busta auf das Jahresendturnier sind dahin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2020, 22:58 Uhr

"Ich habe zum Schluss besser retourniert. Er hat am Anfang einfach zu gut gespielt und hat seine Aufschlagspiele ganz gemütlich durchgebracht", sagte Nadal. "Das war das große Problem. Danach nutzte ich meine Chancen, zum Schluss spürte ich den Ball besser und machte Druck. Das Halbfinale ist ein guter Erfolg nach so einer langen Zeit ohne Hartplatztennis für mich."

Der erste Satz verlief zunächst ausgeglichen, Nadal wehrte in seinem zweiten Aufschlagspiel einen Breakball ab. Carreno-Busta etablierte sich aber als besserer Spieler, im siebten Game gelang ihm das entscheidende Break. Bei eigenem Aufschlag gab er nur fünf Punkte ab, nach 42 Minuten holte er sich den ersten Druchgang.

Beinahe nahm die aktuelle Nummer 15 das Momentum mit, gleich im ersten Game des zweiten Satzes hatte er drei Breakbälle, doch Nadal machte in Folge die nächsten fünf Punkte. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger stabilisierte sich, während Carreno-Busta mehr Fehler, vor allem auf der Vorhand, fabrizierte. Nadal vergab im achten Game noch zwei Breakchancen, gewann wenig später aber seinen ersten Satzball zum 7:5.

Im Entscheidungssatz schien Carreno Busta gebrochen. Nadal breakte zum 3:1, machte 20 der letzten 24 Punkte und verwandelte nach 2:15 Stunden seinen ersten Matchball.

Im letzten Match des Tages wird der Halbfinal-Gegner ermittelt: Alexander Zverev trifft auf Stan Wawrinka. Die Partie wird auf tennisnet.com im Liveticker begleitet. Erst am Mittwoch hatte Nadal mit einem Dreisatzsieg über Feliciano Lopez seinen 1000. Sieg auf der ATP-Tour gefeiert. Es ist das 81. Halbfinale bei einem Masters-Turnier in der Karriere von Nadal. Das Turnier von Paris-Bercy hat der Mallorquiner noch nie gewonnen.

Schwartzman fix in London

Als achter und letzter Spieler steht nun Schwartzman fix als Teilnehmer bei den ATP Finals fest. Der Argentinier kann nun nicht mehr von seinen Kontrahenten überholt werden. Damit wird Schwartzman auch sein Antreten beim ATP-250er-Turnier in Sofia absagen. Am kommenden Montag ist Schwartzman zudem in den Top-10 der Weltrangliste zu finden.

Neben Schwartzman sind Novak Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Andrey Rublev dabei. Roger Federer ist verletzt und hat die Saison 2020 bereits vorzeitig beendet.