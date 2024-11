ATP Masters Paris-Bercy: Schlechtes Benehmen! Khachanov gratuliert Humbert nicht

Karen Khachanov war mit dem Verhalten von Ugo Humbert im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy nicht einverstanden. Und hat das den Franzosen auch wissen lassen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.11.2024, 07:51 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov hat Ugo Humbert ein bisschen was zu sagen gehabt

Ziemlich genau zwei Jahre sind nun vergangen, seit Stan Wawrinka nach seiner Niederlage in Paris-Bercy gegen Holger Rune ebenjenem am Netz freundlich, aber bestimmt mit auf den Weg gegeben hat, dass er aufhören solle, sich wie ein Baby zu benehmen. Damit hatte Rune nicht gerechnet, der Däne ging schwer konsterniert zu seiner Bank.

Karen Khachanov hat nun gestern Ugo Humbert etwas Ähnliches ins Stammbuch geschrieben. Und auch der Franzose wusste für ein paar Sekunden nicht, wie ihm geschah. Aber Khachanov klärte die Umstände in seiner Pressekonferenz auf. Und führte Argumente ins Feld, die man schon fast erahnen konnte.

“Ich habe ihm am Netz gesagt, dass ich ihm dann gratulieren werde, wenn er sich wie eine normale Person benimmt”, führte Khachanov, der 2018 das Turnier in Paris-Bercy gewonnen hat, aus. “Bei jedem Punkt `Come on, allez´ zu schreien? Man kann danach feiern, kein Problem, aber wenn jemand zu Boden geht? Ok, wir sehen uns sicher wieder.”

Zverev wird Humbert zu nehmen wissen

Tatsächlich hatte Humbert, wie übrigens auch schon gegen Carlos Alcaraz, beinahe jeden Punktgewinn mit Gesten begleitet, die man sonst eher nach verwandelten Matchbällen erwartet. Beide Arme in die Höhe, manchmal auch nur eine Faust, oft klopfte sich der Franzose auch beherzt auf die Brust. Und begleitete all dies mit entsprechenden Rufen. Alcaraz mag dies auch gestört haben - der Spanier gratulierte indes auch noch einmal via X.

Heute geht es für Ugo Humbert also gegen Alexander Zverev (ab 15 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker). Der hat ihn im vergangenen Jahr an Ort und Stelle besiegt. Und Zverev ist ein Mann, der sich durch ungebührliches Benehmen nicht so leicht aus dem Konzept bringen lässt, im Zweifel selbst mit einem Brunftschrei kontert. Allerdings nur zu wirklich wichtigen Anlässen. Das hat in Paris-Bercy 2024 bislang ausgezeichnet funktioniert. Siehe dazu das Match gegen Arthur Fils, der ja auch dazu neigt, seine Emotionen ungefiltert in die Welt zu tragen.

