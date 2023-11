ATP Masters Paris-Bercy: Sinner sagt Achtelfinale nach Nachtmatch ab

Jannik Sinner wird nach seinem Match in der vergangenen Nacht beim ATP Masters in Paris-Bercy nicht zum heutigen Achtelfinale antreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2023, 16:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner tritt nach seiner Nachtschicht beim Masters in Paris nicht zum Achtelfinale an.

Der Vierte des ATP-Rankings begann sein Match gegen Mackenzie McDonald erst nach Mitternacht und ging nach zwei Uhr als Sieger vom Platz. Dem Südtiroler wären für das Achtelfinale gegen Alex de Minaur also knapp 15 Stunden zur Regeneration geblieben, da das Match von den Veranstaltern bereits für 17 Uhr angesetzt wurde.

Sinner entschied sich im Laufe des Tages für eine Absage der Partie, da die Erschöpfung gemessen an der Ruhezeit dann wohl doch zu groß schien. Die ATP gab per Tweet die Absage des Italieners bekannt

Für Sinner geht es nun übernächste Woche bei den ATP Finals in Turin weiter. Sinner holte in diesem Jahr vier Titel auf der ATP Tour. Erst in der vergangenen Woche krönte sich der 22-Jährige zum Titelträger in der Wiener Stadthalle. Beim Jahresabschluss der besten acht Spieler wird dann Titel Nummer fünf das Ziel sein.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy