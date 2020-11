ATP Masters Paris-Bercy: Stan Wawrinka beendet Erfolgslauf von Andrey Rublev

Stan Wawrinka hat den Erfolgslauf von Andrey Rublev gestoppt und sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy für das Viertelfinale qualifiziert. In diesem trifft der Schweizer auf Alexander Zverev.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.11.2020, 00:36 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka schlug Andrey Rublev in drei Sätzen

Seine letzte Niederlage hatte Andrey Rublev im Viertelfinale der French Open gegen Stefanos Tsitsipas hinnehmen müssen, danach gewann der Russe aber sowohl in St. Petersburg als auch in Wien. Nach dem klaren Auftakterfolg über Radu Albot in Paris-Bercy stand der 23-Jährige bereits bei elf Siegen in Folge, Stan Wawrinka sollte dieser Serie aber ein Ende bereiten.

Dabei hatte im ersten Durchgang alles nach einem weiteren klaren Erfolg des Weltranglistenachten ausgehen. Rublev diktierte das Geschehen von der Grundlinie mit seinen druckvollen Schlägen und gewährte Wawrinka im Eröffnungssatz nur einen Spielgewinn.

Wawrinka kommt zurück

Doch der dreifache Grand-Slam-Sieger antwortete im Stile eines echten Champions, holte sich Abschnitt zwei mit 6:4 und ging im dritten Satz schnell mit einem Break in Führung. Am Ende der Begegnung nahm Wawrinka dem Weltranglistenachten noch einmal den Aufschlag ab und sicherte sich so den 1:6, 6:4 und 6:3-Erfolg.

Im Viertelfinale trifft der 35-Jährige am Freitag auf Alexander Zverev. Der Deutsche hatte sich in seinem Achtelfinale in einer Dreisatzschlacht gegen Adrian Mannarino durchgesetzt

