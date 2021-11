ATP Masters Paris-Bercy: Sieben Matchbälle abgewehrt - Starker Dominik Koepfer ringt Andy Murray nieder

Dominik Koepfer hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy einen absoluten Achtungserfolg erzielt und zum Auftakt Andy Murray in einer epischen Partie aus dem Wettbewerb genommen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 23:13 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer hat in einer hart umkämpften Erstrunden-Partie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy Andy Murray niedergerungen

Tolle Überraschung für Dominik Koepfer beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy: Der Schwarzwälder, der nach misslungener Qualifikation noch als „Lucky Loser“ in das Hauptfeld des letzten 1000er-Events des Jahres gerutscht war, besiegte zum Auftakt den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Andy Murray nach einem epischen Spielverlauf und 3:01 Stunden Spielzeit mit 6:4, 5:7, 7:6 (9). Der Deutsche trifft damit in der zweiten Runde entweder auf den an neun gereihten Kanadier Felix Auger-Aliassime oder den italienischen Qualifikanten Gianluca Mager.

Koepfer: „Ein unglaublicher Fight“

Koepfer hätte die Partie bereits im zweiten Satz für sich entscheiden können, führte bereits mit Break 5:3, musste jedoch just in diesem heiklen Moment sein Aufschlagspiel zu Null abgeben. Von da an war die Partie eine wahre Hochschaubahn der Gefühle auf beiden Seiten. Murray fand im dritten Druchgang zunächst bei 5:4 und Aufschlag Koepfer zwei Matchbälle vor, die der Deutsche allerdings trocken abwehrte. In der abschließenden Kurzentscheidung konnte Murray weitere fünf Matchbälle nicht verwerten. Sichtlich gefrustet schritt der Schotte am Ende der Partie vom Court Central.

Im Pressestatement nach dem hart umkämpften Match, zeigte der aktuell Weltranglisten-58. seine große Freude: „Unglaublich. Gegen Andy Murray zu spielen, ist schon eine Ehre, und dann noch so ein unglaublicher Fight auf dem Platz. Matchbälle abgewehrt, ein unfassbares Match, das werde ich natürlich nie vergessen. Es war ja überhaupt unerwartet, dass ich noch rein gekommen bin, und dann gleich am Centre Court zu spielen, vor so vielen Zuschauern - eine unglaubliche Athmosphäre. Ich bin super happy, in der zweiten Runde zu stehen und werde hoffentlich noch ein, zwei Matches weiterspielen.“

