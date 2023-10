ATP Masters Paris-Bercy: Struff scheitert an Auger-Aliassime

Jan-Lennard Struffist in Runde eins des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy mit 6:7 (3) und 4:6 an Félix Auger-Aliassime gescheitert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 31.10.2023, 17:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jan-Lennard Struff ist in Paris-Bercy gescheitert

Jan-Lennard Struff ist in Paris-Bercy in Runde eins gescheitert. Der 33-Jährige aus Warstein unterlag dem Kanadier Felix Auger-Aliassime, der am Sonntag das Turnier in Basel gewonnen hatte, 6:7 (3), 4:6. Struff, der sich nach 1:40 Stunden geschlagen geben musste, zeigte erneut gute Ansätze, sucht aber weiter nach der Glanzform der ersten Saisonhälfte. Vor seiner langen Pause wegen Hüftproblemen hatte Struff Anfang Mai das Masters-Finale in Madrid und im Juni das Finale von Stuttgart erreicht.

Mit ganz viel Mühe hat davor Alexander Zverev beim letzten 1000er des Jahres die zweite Runde erreicht und bleibt im Rennen um die ATP Finals auf Kurs. Der Tennis-Olympiasieger bezwang zum Auftakt am Dienstag trotz einer lange enttäuschenden Vorstellung den ungarischen Qualifikanten Marton Fucsovics 4:6, 7:5, 6:4. In der zweiten Runde bekommt Zverev es mit dem Franzosen Ugo Humbert oder Marcos Giron (USA) zu tun.

Deutlich souveräner meisterte Daniel Altmaier seine Auftakthürde - und der 25-Jährige aus Kempen steht nun sogar schon im Achtelfinale. Altmaier besiegte den talentierten Franzosen Arthur Fils (19) mit 6:2, 6:4 und wäre in der zweiten Runde eigentlich auf den an Position neun gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz getroffen, einer von Zverevs Verfolgern im Rennen um die Teilnahme am Saisonfinale. Fritz allerdings zog sich noch am Dienstag aufgrund einer Verletzung im Bauchbereich aus dem Turnier zurück.

Zverev im Race auf Platz sieben

Zverev haderte nach seinem Spiel mit ungewöhnlichen Verhältnissen auf dem Hartplatz. "Ich habe noch nie auf einem Court gespielt, auf dem der Ball so niedrig abspringt", sagte er: "Ich wusste anfangs nicht, wie ich damit umgehen soll, das war ein sehr schwieriges Match für mich. Am Ende habe ich aber mein Level gefunden."

Die Qualifikation für das Saisonfinale der acht Jahresbesten in Turin (12. bis 19. November) ist Zverevs erklärtes Ziel. Trotz einiger Rückschläge in den vergangenen Wochen liegt der Hamburger derzeit im Rennen um die Teilnahme an den ATP Finals auf Rang sieben, bei einem frühen Ausscheiden beim letzten Masters-Turnier der Saison in Paris-Bercy würde er seinen Konkurrenten die Tür aber nochmals öffnen.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy