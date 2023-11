ATP Masters Paris-Bercy: Tsitsipas schlägt "FAA", Hurkacz macht Druck

Stefanos Tsitsipas ist mit einem 6:3 und 7:6 (4) gegen Félix Auger-Aliassime in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy eingezogen. Dort könnte der Grieche auf Alexander Zverev treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2023, 16:35 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist in Paris-Bercy gut gestartet

Guter Start von Stefanos Tsitsipas in das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy - gegen keinen einfachen Gegner. Denn Félix Auger-Aliassime hat seine Form in den vergangenen Wochen plötzlich wiedergefunden, was der Kanadier mit der Titelverteidigung in Basel unterstrich. Gegen Tsitsipas stand "FAA" im ersten Satz auf verlorenem Posten, vergab allerdings in Durchgang zwei vier Chancen auf den Ausgleich. Tsitsipas nutzte dagegen seine Möglichkeiten und zog mit einem 6:3 und 7:6 (4) in das Achtelfinale ein. Dort könnte es gegen Alexander Zverev gehen. Der Deutsche muss sich aber zunächst mit Lokalmatador Ugo Humbert auseinandersetzen.

Für Tsitsipas war es der 300. Matchsieg im Einzel auf der ATP-Tour.

Gut in Schwung ist weiterhin Hubert Hurkacz. Der Pole, zuletzt Champion in Shanghai und Finalist in Basel, setzte sich gegen Roberto Bautista-Agut sicher mit 6:3 und 6:2 durch. Hurkacz liegt im Race to Turin auf Position neun, möchte den vor ihm platzierten Holger Rune für einen Startplatz bei den ATP Finals noch überholen. Rune spielt heute Abend gegen Dominic Thiem (nicht vor 19:30 Uhr bei Sky und in unserem Liveticker).

Keine Chance mehr auf Turin hat Tommy Paul. Der US-Amerikaner hätte in Paris-Bercy das Turnier gewinnen müssen, unterlag aber Botic van de Zandschulp mit 4:6, 6:2 und 3:6. Ausgeschieden ist auch die Nummer drei des Turniers: Daniil Medvedev musste sich in einem hochklassigen Match Grigor Dimitrov mit 3:6, 7:6 (4) und 6:7 (2) geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy