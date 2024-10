ATP Masters Paris-Bercy: Ugo Humbert - "Habe etwas Besseres verdient"

Ugo Humbert, Frankreichs bestklassierter Spieler in den ATP-Charts, war mit seiner Ansetzung am gestrigen Mittwoch nicht einverstanden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 09:56 Uhr

Der Court 1 in der Accor Arena in Paris-Bercy ist kein Schmuckkästchen. da gibt es wohl keine zwei Meinungen. Atmosphärisch dicht vielleicht, aber eines 1000er-Turniers auf der ATP-Tour eigentlich unwürdig. Aber weil die Franzosen bei der Ansetzung der Matches in Paris-Bercy immer sehr kreativ sind, war eigentlich davon auszugehen, dass die lokalen Helden eher auf dem Center Court zum Einsatz kommen. Vor allem der beste Spieler des Landes: Aktuell trägt diese Prädikat Ugo Humbert.

Der aber musste am Mittwoch sein Match gegen Marcus Giron auf ebenjenem Court 1 austragen. Und war darüber so erbost, dass er sich keine Minute länger als notwendig aufhielt. Weniger als eine Stunde benötigte Humbert für das 6:3 und 6:2. Und hielt danach mit der Kritik an der Ansetzung nicht zurück.

Humbert heute gegen Alcaraz

“Ich bn die Nummer eins in Frankreich und ich haben auf dem Center Court trainiert”, so Humbert. “Es ist mein Lieblingsturnier. Ich war enttäuscht, dass ich nicht auf dem Center Court angesetzt war. Aber ich habe mir das verdient.” Tatsächlich sind am Mittwoch drei Landsmänner von Humbert in den Genuss des Center Courts gekommen: Arthur Fils, Giovanni Mpetshi Perricard und Arthur Cazaux.

Andererseits haben es zwei Kollegen ja noch ein bisschen schlimmer erwischt als Humbert: Adrian Mannarino und Arthur Rinderknech mussten nämlich auf Court 2 ran. Am heutigen Donnerstag sollte Ugo Humbert aber wieder happy sein: Sein Match wurde als erstes in der Abendsession angesetzt. Auf dem Center Court. Was angesichts des Gegners aber auch kein Wunder ist: Es geht gegen Carlos Alcaraz.

