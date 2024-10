ATP-Masters Paris-Bercy: Zverev gegen Fils diesmal mit umgekehrten Vorzeichen

Alexander Zverev und Arthur Fils treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy aufeinander. Es steht also eine Neuauflage des Endspiels von Hamburg an.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 08:21 Uhr

© Getty Images Heute erstmals auswärts gegen Arthur Fils im Einsatz: Alexander Zverev

Nein, Alexander Zverev war nicht happy am Finaltag in Hamburg spät im Juli 2024. Zum einen natürlich, weil er gerne erneut das Turnier in seiner Geburtsstadt gewonnen hätte. Darüber hinaus aber auch nicht, weil Arthur Fils gegen Ende des Matches zu Mitteln gegriffen hatte, die Zverev nicht gepasst hatten. Ein Service von unten, etwa. Was sich aber auch dadurch erklären ließ, dass Fils am Ende seiner Kräfte war.

Die aber dann doch reichten, um den ersten 500er-Titel seiner Karriere einzufahren. Ein weiterer sollte ein paar Monate später in Tokio folgen.

Und so stehen sich Zverev und Fils im Achtelfinale von Paris-Bercy also wieder gegenüber. Unter komplett umgekehrten Vorzeichen. Denn natürlich ist das Publikum im Sommer am Hamburger Rothenbaum wie eine Wand hinter Alexander Zverev gestanden (Übrigens haben alle drei bisherigen Begegnungen zwischen Zverev und Fils in Deutschland stattgefunden). Und fast noch natürlicher wird Arthur Fils in der Halle von Paris ebenfalls einen immensen Heimvorteil genießen.

Fils gegen Stuff nervenstark

Wie sehr dieser beflügeln kann, sieht man auch am Umstand, dass neben Fils mit Arthur Rinderknech, Adrain Mannarino, Arthur Cazaux und Ugo Humbert vier weitere Franzosen die Runde der letzten 16 erreicht haben. Mehr als ein Viertel der verbleibenden Einzel-Plätze ist also mit Lokalmatadoren besetzt.

Alexander Zverev ist indes schon durch viele Stahlbäder gegangen, hat sich etwa auch durch brasilianische Fans beim Auswärtsspiel im Davis Cup nicht aus der Ruhe bringen lassen. In Rio de Janeiro waren die Gegner im Frühjahr 2022 allerdings nicht annähernd so stark wie Arthut Fils. Auch mental. Denn bei seinem Erfolg gegen Jan-Lennard Struff konnte der 20-Jährige im ersten Satz gleich acht Breakbälle seines deutschen Gegners abwehren.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy